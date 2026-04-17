La Justicia reimpulsa la causa contra el Pity Álvarez: piden que enfrente el juicio oral

A partir de este nuevo escenario, será el tribunal el encargado de evaluar los informes médicos recientes y determinar si corresponde fijar una fecha para el inicio del juicio. La decisión será clave para definir el futuro judicial del músico, en una causa que lleva años sin avances concretos. Por su parte, la querella que representa a la familia de la víctima ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de que el proceso llegue finalmente a una instancia de definición.

Embed