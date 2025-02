Ataque a otro delivery en Moreno: el ladrón le apuntó con un arma, pero se resistió

Tal como se ve en el video captado por una cámara de vigilancia ubicada cerca de la vivienda, el joven delivery le entregó el pedido a la mujer, que se acercó a la moto para recibir su paquete y entregarle propina.

Cuando el trabajador estaba por subirse a su moto para retirarse del lugar, un delincuente apareció en escena, caminando sigilosamente desde la oscuridad de la esquina. En cuestión de segundos, se acercó directamente a la víctima y le apuntó con un arma con la intención de sacarle el rodado: "Bajate de la moto y dame las llaves", le exigió el ladrón.

robo delivery moreno

El delivery atinó a resistirse al asalto de su único vehículo de trabajo y forcejeó por unos momentos con el delincuente hasta que la moto se cayó sobre el asfalto.

Entre los gritos de la joven a la que le había entregado la comida, que salió de su casa para ayudar a la víctima, y el movimiento del delivery cuando la moto cayó al piso, el ladrón desistió del roo y salió a las corridas del lugar.

“Mi hija pidió una hamburguesa. El chico vino y cuando le entrega la comida, otro medio gordito, le exige que le dé la moto y le saca la llave. Ahí mi hija empezó a gritar para pedir ayuda. Cuando salgo, veo que mi hija y el delivery estaban discutiendo con el chorro”, relató la madre de la joven que ayudó a espantar al delincuente, en diálogo con A24.

En medio de la bronca por el intento de robo, al final del video se ve como el delivery atinó a perseguir al delincuente e incluso lo siguió por algunos metros, hasta que la joven y su madre salieron detrás de él.

“El chorro tenía un arma. Mi hija tiene 19 años y fue por instinto. Salgo y lo espantamos. No llegó a robar nada por que salimos. La moto quedó tirada", relató.

La mamá de la joven dio cuenta de que la inseguridad es cada vez más notoria y dijo que cuando habló con el policía que fue a su casa después del robo, el agente le comentó que “no daban abasto”.

La Policía llegó al lugar a los 20 minutos del hecho, pero no pudo continuar con la búsqueda del delincuente debido a problemas mecánicos con el patrullero, según contaron las testigos.

"Cuando llamamos a la policía, al patrullero se le rompió una rueda frente a mi casa. Estuvo una hora y cuarenta y no pudo salir. Me dijeron había otro patrullero buscándolo”, comentó la mujer y cuestionó: “Dónde están los patrulleros que dicen que sacaron. No hay nada. Tengo cerco eléctrico, cámaras, perro. Después de las siete de la noche acá no podes salir”.

“Tengo miedo por mis hijas. Compré un arma hace 40 días. Espero únicamente la tenencia”, añadió la mujer.