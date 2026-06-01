VTV: los nuevos valores de la verificación vehicular a partir de junio

Los valores vigentes desde junio de 2026 serán:

Autos particulares: $96.968 finales

Motocicletas: $36.469 finales

Quitando los impuestos, el precio base para autos será de $75.756,89, mientras que para motos queda en $28.484,61.

Según explicaron desde el sector, el incremento se vinculó al aumento de salarios, mantenimiento y funcionamiento de las plantas verificadoras. La actualización acumuló cerca de un 20% respecto de los valores que regían en febrero.

Multas por circular sin VTV en Provincia

La provincia de Buenos Aires endureció los controles sobre rutas y accesos con el objetivo de verificar la documentación obligatoria para circular.

Las multas vinculadas a la VTV pueden superar los $1.807.000 en casos de reincidencia o faltas graves detectadas durante los operativos viales. Las sanciones mínimas parten desde $542.100.

Además, las autoridades remarcan que acumular infracciones puede derivar en trabas administrativas para realizar distintos trámites vehiculares.

Para evitar inconvenientes, los conductores deben tener al día:

Licencia de conducir

Seguro obligatorio

Patente

VTV vigente

Quiénes no deben pagar la VTV

Los grupos exceptuados del pago son:

Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

Ambulancias provinciales y municipales

Vehículos de bomberos

Personas con discapacidad titulares del vehículo

También existen descuentos del 50% para algunos sectores específicos:

Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

Taxis y remises habilitados

Transportes escolares

Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

Cuándo vence la VTV según la patente

El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente.

Las fechas confirmadas para 2026 son:

Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio

Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio

Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto

Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre

Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre

Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre

La obligación de realizar la VTV alcanza a autos particulares y vehículos livianos luego de dos años desde el patentamiento, mientras que las motos deben efectuarla a partir del primer año de antigüedad.