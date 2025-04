Avanza el cónclave tras la muerte del papa Francisco

La segunda Congregación General este 23 de abril

En esta primera Congregación también se han decidido las fechas del traslado y del funeral, según ya anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Además, se indicó que, la segunda Congregación General tendrá lugar este miércoles por la tarde a las 17.00 horas, ya que por la mañana los Cardenales participarán en el traslado del féretro de la Casa Santa Marta a la Basílica de San Pedro.

La Misa del domingo 27 de abril en la Plaza de San Pedro estará presidida por el cardenal Pietro Parolin y será la segunda de los Novendiali: se trata de una Misa de exequias. Las Misas de los Novendiali se celebrarán todos los días a las 17.00 horas.

La muerte del argentino dejó vacante el trono de San Pedro y desencadenó una serie de mecanismos que tienen por objetivo elegir a su sucesor. Entre ellos, comenzaron las congregaciones que buscan decidir los asuntos más importantes relacionados con el interregno papal.

Allí se definió, por ejemplo, la fecha y el lugar para el funeral del pontífice fallecido a los 88 años, como consecuencia de un derrame cerebral. El mismo tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril, a las 10 de la mañana (5 de la madrugada hora argentina), en la plaza San Pedro del Vaticano. Además, se acordó que el féretro del papa Francisco sea trasladado este miércoles a las 9 desde la capilla de Santa Marta a la Basílica de San Pedro, donde se expondrá la capilla ardiente durante tres días para que los fieles puedan despedirlo y rendirle homenaje.

El funeral del papa Francisco: por qué pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor

Uno de los últimos deseos del argentino fue descansar en la Basílica de Santa María la Mayor y que su "último recorrido en esta vida concluya en este antiguo santuario mariano, al que solía acudir en oración al comenzar y al finalizar cada Viaje Apostólico, para confiarle con fe mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados". Según el documento, la voluntad del líder de la Iglesia Católica era que "su tumba" se ubicara “en el nicho de la nave lateral, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, dentro de la mencionada Basílica.

El Papa detalló que el féretro "debe estar en la tierra" y que sea "sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus. Los gastos correrán por cuenta de "la suma del benefactor que he dispuesto: será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al Arzobispo Rolandas Makrickas".