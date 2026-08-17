Insólito robo en La Pampa: ingresó a una vivienda para llevarse dos arcos de fútbol

Y al ver las imágenes captadas por las cámaras, la familia propietaria de la vivienda y de los arcos advirtió que se los habían llevado y radicaron la denuncia formal ante la Comisaría Departamental de Toay.

Con el material fílmico recabado, se logró identificar a un hombre mayor de edad con domicilio en la capital de La Pampa, adonde efectivos policiales concurrieron para recuperar los dos arcos y notificar al individuo que quedó a disposición de la Fiscalía de turno, en el marco de una causa judicial por hurto.