Insólito robo en La Pampa: ingresó a una vivienda para llevarse dos arcos de fútbol
El hecho ocurrió en la localidad de Toay y, gracias a la grabación de cámaras de seguridad, el sujeto fue identificado como vecino de Santa Rosa.
Por la tranquilidad con que arribó al lugar del hecho, por la parsimonia que mostró en todo momento, por la impunidad de la que se creyó poseedor, el sujeto parecía haber planeado el hurto con anticipación. Aunque no debía saber que toda la escena quedaría grabada por cámaras de seguridad.
En concreto, el hecho delictivo ocurrió a plena luz del día, pasadas las 15.15 del sábado último, en un domicilio ubicado sobre la calle Gallareta casi Perdiz, en el barrio Lowo Che de la localidad de Toay, ubicada a poco más de 10 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa.
El hombre llegó con su camioneta, la estacionó frente a la vivienda y con tiempo a disposición y total tranquilidad cargó en su vehículo el preciado botín: dos arcos metálicos de fútbol que se encontraban en el patio de la casa aparentemente vacía.
Primero tomó y arrastró uno de los arcos, el ubicado más cerca de la calle, lo arrastró y lo subió a la caja de su vieja camioneta azul; luego hizo lo mismo con el segundo de los arcos, teniendo, eso sí, gestos de cortesía: dejó a sus dueños una gorra que colgaba del travesaño y, además, hizo caso omiso de la presencia de un tobogán infantil.
Finalmente, se dio a la fuga. Pero, como se advirtió, no debía tener noticias de la presencia de cámaras de seguridad en casa de un vecino que grabaron toda la secuencia que duró uno tres minutos, entre la llegada del caco hasta su desaparición de la escena del crimen.
Y al ver las imágenes captadas por las cámaras, la familia propietaria de la vivienda y de los arcos advirtió que se los habían llevado y radicaron la denuncia formal ante la Comisaría Departamental de Toay.
Con el material fílmico recabado, se logró identificar a un hombre mayor de edad con domicilio en la capital de La Pampa, adonde efectivos policiales concurrieron para recuperar los dos arcos y notificar al individuo que quedó a disposición de la Fiscalía de turno, en el marco de una causa judicial por hurto.
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