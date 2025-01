Balvanera: pateó a su perro y ahora amenaza a sus vecinos que lo denunciaron

Cuando le hicieron preguntas fue tajante en su respuesta: "Yo no maltrato a los perros. Tengo perros desde que nací, ¿sí? ¿Está bien?".

Sin contestar preguntas ni hacerse eco de las versiones de sus vecinos, Conde aseguró: "estoy haciendo (ejerciendo) un derecho a réplica que Rolando Graña no me lo dio, desde anoche se lo estoy pidiendo. Puedo ir a su estudio para mostrarle las pruebas", en referencia al video viral que terminó en televisión el miércoles.

agrede mascotas

"Tengo una nota firmada por Joaquín, el otro propietario, que dice que no me violenté con él. A mí me injuriaron injustamente. ¿Dónde hay una prueba en todo el relato que hace Rolando Graña sobre que yo orino en los pasillos? ¿Dónde está la denuncia de esa señora a la Policía? Acá están todas las denuncias hechas contra la madre de esa señora", agregó blandiendo su celular.

Pero los videos están, y también surgieron relatos de sus vecinos sobre ataques verbales, escupitajos y hasta amenazas de muerte de parte del hombre. "Las imágenes no son claras. ¿Tienen audio las imágenes?", espetó antes de asegurar que su explicación estará "en la nota que vamos a sacar con la persona que está involucrada, según ustedes, en un hecho de violencia".

Con el paso de los minutos el hombre leyó su descargo, siempre en la puerta del edificio, en Corrientes y Pueyrredón. Pero cuando aparecieron sus vecinos se volvió más difusa la versión del 9C. "Este tipo está loquísimo, es tremendo hijo de put...", sostuvo una vecina, que confirmó que el vecino del 9C le pega a su perro.

agrede mascotas

"Él quiere quedarse con el consorcio. Echó a la anterior administración. Pensó que yo iba a ser cómplice de su plan, cuando yo no le hice caso...", empezó a relatar un vecino ante las cámaras de televisión, aunque se interrumpió porque vio emerger al conflictivo. "Lo que quiere es tener el control de la guita del consorcio. Manejar los contratos del consorcio", sintetizó.

"El encargado está amenazado. El señor José Conde trabajó en un banco y me contó una anécdota en la cual la que él extorsionó al Banco Santander y 'le fue bien'. Está desocupado hace como 15 años y me dijo 'mirá, Agustín, yo no me voy a llevar bien con nadie. A veces uno cuando se planta consigue todo lo que quiere y más'", recordó el hombre, que denunció a su vecino de manera oportuna.

"Me amenazó de muerte, me escribió: 'acá empieza otro partido, vas a ver, acá en el edificio hay lugar para un sólo 'lobo alfa'", relató el hombre en la vereda de su casa, con un gas pimienta en la mano.