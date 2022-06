Continúa la búsqueda de los dos adolescentes que desaparecieron en Banfield: "Creemos que ya lo tenían planeado"

madres chicos desaparecidos banfield

Asimismo, la mujer señaló que "desconocen el motivo por el cual los jóvenes desaparecieron". "No hubo pelea o algo, trato de recordar y no había nada. Son nenes de la casa pero no sé porqué se fueron", aseguró en diálogo con la prensa.

"Nosotros vivimos en Fiorito y mi hija para ir al colegio se toma el colectivo 550 y, según la tarjeta SUBE, se tomó el 126. Ella les avisó a sus compañeras que estaba llegando y, como nunca entró a la escuela, fueron sus mismas amigas quienes avisaron a preceptoría", contó la madre de la menor de edad. La pista indicaría que la chica llegó hasta Constitución.

A estos datos se agrega la imagen de Tabatha en la estación de Banfield captada por el centro de monitoreo que confirmaría que tomó el tren de la línea Roca . "Después de las 0 hora del sábado, el celular de mi hija aparece como apagado. Por eso pedimos que se comuniquen en caso que la vean en alguna zona", rogó Daniela.

lionel y tabatha.png

Al parecer, ambos se habrían encontrado al mediodía del jueves, pero la imagen de Lionel no fue encontrada junto a Tabahta.

Al momento de la desaparición, Lionel llevaba un buzo negro con dibujo de anime, una mochila negra (marca Adidas), un pantalón de gimnasia azul y zapatillas de cuero negras con blanca (Nike). Mide alrededor de 1 metro 60.

Mientras que Tabatha lucía una campera de gabardina verde, un pantalón negro, zapatillas blancas con verde (marca Kappa) y una mochila roja sin ningún estampado. Tabatha mide alrededor de 1 metro 65.

El pedido a la Justicia sobre el "Alerta Sofía"

Luego de tres días sin noticias, familiares, docentes y amigos solicitaron a las autoridades que ‘activen el alerta Sofía’ para intensificar la investigación y convocaron a la comunidad a sumarse hoy al reclamo en la escuela ENAM, ubicada en la calle Manuel Castro 990. La manifestación empezó desde las 7 de la mañana.

"Alerta Sofía" es un sistema que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre la o el niño y/o adolescente que se encuentre desaparecido a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión.

También, a través de una serie de convenios firmados con Facebook, estas alertas son replicadas para convocar a las y los usuarios de la red social que vivan dentro del territorio nacional y puedan aportar información.

Ante cualquier dato llamar a Daniela al 1127748641 o a Soledad al teléfono 1124539085.