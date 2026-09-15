Bariloche: buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de colaborar 25 horas a la semana en un hostel

Para poder postularse, es necesario saber inglés o español en un nivel intermedio, aunque no hace falta contar con dominio avanzado de ambos idiomas. De todas maneras, tener conocimientos de alguno es importante para poder comunicarse con huéspedes de distintos países del mundo.

Hasta cuándo está disponible la propuesta

La convocatoria está abierta durante los siguientes meses:

Septiembre de 2026

Octubre de 2026

Noviembre de 2026

Diciembre de 2026

Enero de 2027

Febrero de 2027

Según la convocatoria, se prevé que cada estadía dure entre dos y tres semanas.

Cómo postularse al voluntariado

El primer paso es ingresar a Worldpackers y crear un perfil en la plataforma. Desde allí se puede enviar la solicitud para participar de la experiencia y consultar las condiciones detalladas del voluntariado.

La página también permite conocer las evaluaciones que dejaron otros voluntarios, una referencia útil para revisar cómo fue la experiencia de ex voluntarios.