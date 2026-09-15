Bariloche: buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de colaborar 25 horas a la semana en un hostel
La propuesta permite quedarse durante varias semanas en la ciudad y tener tiempo libre para conocer sus principales puntos turísticos. En qué consiste el voluntariado.
En cualquier época del año, Bariloche es uno de los destinos más buscados de Argentina para pasar unas semanas en la Patagonia. En ese sentido, una propuesta de voluntariado permite alojarse gratis en un hostel de la ciudad a cambio de 25 horas de trabajo semanales.
Qué ofrece el voluntariado en Bariloche
La convocatoria está publicada en Worldpackers y tiene una duración estimada de dos a tres semanas. Quienes queden seleccionados van a contar con una habitación compartida para el equipo y desayuno incluido durante toda la estadía.
Algunas de las tareas que deberán realizar los voluntarios son colaborar en la recepción, la cocina, la limpieza y otras actividades vinculadas con el funcionamiento cotidiano del hostel.
A cambio de esta ayuda, pueden alojarse en una habitación compartida pensada para todo el equipo, sumado a desayuno incluido todos los días y dos jornadas completamente libres a la semana para pasear por la ciudad y otras localidades cercanas.
En la experiencia también se incluyen otros beneficios, como lavandería totalmente gratis, bicicletas y descuentosen bares, bebidas y excursiones de la zona de Bariloche.
Para poder postularse, es necesario saber inglés o español en un nivel intermedio, aunque no hace falta contar con dominio avanzado de ambos idiomas. De todas maneras, tener conocimientos de alguno es importante para poder comunicarse con huéspedes de distintos países del mundo.
Hasta cuándo está disponible la propuesta
La convocatoria está abierta durante los siguientes meses:
- Septiembre de 2026
- Octubre de 2026
- Noviembre de 2026
- Diciembre de 2026
- Enero de 2027
- Febrero de 2027
Según la convocatoria, se prevé que cada estadía dure entre dos y tres semanas.
Cómo postularse al voluntariado
El primer paso es ingresar a Worldpackers y crear un perfil en la plataforma. Desde allí se puede enviar la solicitud para participar de la experiencia y consultar las condiciones detalladas del voluntariado.
La página también permite conocer las evaluaciones que dejaron otros voluntarios, una referencia útil para revisar cómo fue la experiencia de ex voluntarios.
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