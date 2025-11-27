Bariloche: detuvieron a un hombre acusado de provocar un incendio en el Cerro Otto

Embed

Mientras tanto, fuentes policiales de Río Negro indicaron que al hombre acusado por el incendio en el Cerro Otto "se le preguntó qué hacía ahí y su respuesta fue dubitativa".

"Además, no se lo pudo identificar porque no tenía documentos. Se investiga si está involucrado en la causa. Se inició un expediente para determinar el origen del fuego y si hay personas responsables por intencionalidad o negligencia", explicaron las fuentes citadas por el diario Río Negro.

La hipótesis de la intencionalidad de la ola de incendios forestales más reciente fue impulsada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien este miércoles compartió en X imágenes del operativo del SPLIF.

Se mantiene activo el incendio que comenzó esta tarde en la zona de Melipal, en las laderas del Cerro Otto. Apenas ingresó la denuncia, a las 15:54, se activó todo el operativo provincial de respuesta.



"Las primeras evaluaciones indican un presunto origen intencional. Vamos a investigar a fondo este hecho: prender fuego un cerro no es una travesura, es un delito que pone en riesgo vidas y viviendas. No vamos a permitirlo y caerá todo el peso de la ley sobre los culpables", sentenció el mandatario provincial.

Todavía es posible que el hombre detenido no tenga que ver con los incendios forestales registrados esta semana en Bariloche, o que haya actuado siguiendo las órdenes de otra persona.