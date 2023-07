Bariloche: presentarán un amparo para que no muevan la estatua de Roca

Julio A. Roca fue expresidente de la Nación y líder de la llamada "Campaña del Desierto", por la que se avanzó sobre los pueblos originarios para anexar territorio a la República Argentina. Para Suárez Colman, el sitio de su estatua no puede ser otro que el Centro Cívico de Bariloche, no tanto por su simbolismo (el ejercicio militar no llegó hasta ahí) sino porque ese monumento está protegido por la ley 25.168, que fue promulgada en 1999.