Berazategui: turistas pidieron un DiDi para ir a un country y el chofer escapó con sus valijas
El conductor tenía que depositar a la pareja con su equipaje en la puerta del barrio cerrado Greenville, en Berazategui, pero en vez les robó las cosas.
La Policía bonaerense detuvo en las últimas horas a un chofer de la aplicación de viajes DiDi que había depositado a una pareja de turistas en la entrada de un country de Berazategui sólo para luego escapar llevándose sus valijas. En el proceso arrastró a una de las víctimas, que sufrió algunas lesiones por el roce contra el asfalto.
Los turistas fueron identificados como AS, un ciudadano ruso de 29 años, y su compañera de viaje, LP, que es una ciudadana bielorrusa de 38.
La pareja llegó a las 14 del viernes pasado al country Greenville de Berazategui con la intención de hospedarse en el Hotel Sheraton ubicado dentro de ese complejo, pero su primera noche la pasaron entre un centro médico y una comisaría de la provincia de Buenos Aires.
Según el relato de los turistas, y tal como se pudo comprobar con las cámaras de seguridad del country, el chofer de DiDi que los depositó en la entrada al no contar con los documentos que sabía que le iban a pedir para dejarlos pasar. En vez, el hombre les abrió el baúl de su auto, un Toyota Etios Blanco, y ellos se dispusieron a sacar sus valijas.
Pero en vez de esperar a que AS y LP sacaran todo su equipaje el chofer de la aplicación de viajes aceleró casi en seguida, arrastrando varios metros a AS, que se colgó del auto para evitar el robo, informó este lunes el diario La Nación.
El ciudadano ruso necesitó atención médica y estuvo toda la noche en observación mientras el personal de seguridad del country le daba paso a los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª de Berazategui.
Para el sábado a la mañana el fiscal Cristian Granado, titular de la Unidad Fiscalía de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, quien ordenó un allanamiento en un domicilio de Lanús donde se habían detectado las señales de geolocalización de los dispositivos electrónicos de la pareja de turistas: un iPad, una notebook y unos auriculares, entre otros objetos.
La pareja también reportó que el chofer se llevó sus pasaportes, ropa y otros objetos de valor (y de importancia, dado que están en un país ajeno).
La causa quedó en manos del juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, quien imputó al chofer por robo y lo mantuvo a disposición de la justicia mientras los investigadores intentan descubrir si ya había hecho esto antes y si tuvo ayuda de cómplices.
