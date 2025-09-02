Berazategui: turistas pidieron un DiDi para ir a un country y el chofer escapó con sus valijas

El ciudadano ruso necesitó atención médica y estuvo toda la noche en observación mientras el personal de seguridad del country le daba paso a los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 3ª de Berazategui.

Para el sábado a la mañana el fiscal Cristian Granado, titular de la Unidad Fiscalía de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, quien ordenó un allanamiento en un domicilio de Lanús donde se habían detectado las señales de geolocalización de los dispositivos electrónicos de la pareja de turistas: un iPad, una notebook y unos auriculares, entre otros objetos.

La pareja también reportó que el chofer se llevó sus pasaportes, ropa y otros objetos de valor (y de importancia, dado que están en un país ajeno).

La causa quedó en manos del juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, quien imputó al chofer por robo y lo mantuvo a disposición de la justicia mientras los investigadores intentan descubrir si ya había hecho esto antes y si tuvo ayuda de cómplices.