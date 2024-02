La fuerte respuesta del marido de la embarazada que estuvo desaparecida

“Yo le decía: ‘¿qué vas a hacer el 29 de enero cuando supuestamente tenga que tener a los bebés?’ Él me decía que algo se le iba a ocurrir”, añadió Yésica en declaraciones televisivas, señalando que “mi vida era un infierno y no pude denunciar lo que pasó con mis bebés… Vivía amenazada: que si yo me iba me iba a buscar y encontrar, me iba a matar”, sentenció.

La respuesta de Javier Balmaceda

Pero el denunciado públicamente Javier Balmaceda aseguró su inocencia en diferentes canales de noticias, con relación a los dichos de su pareja, al afirmar que “yo jamás le pegaría a una mujer, menos embarazada… Es algo de locos”.

Aunque el presunto padre de los trillizos confirmó que “yo tenía una denuncia que me había hecho ella”, sostuvo que Yésica “al otro día vuelve y, bueno, después cuando me llega el papel me dijo que no pasaba nada, que si ninguno de los dos nos presentábamos quedaba todo nulo”.

“El día 9 (de diciembre) ella no estuvo acá en casa. Ese día se iba a hacer el baby shower acá en mi casa, que lo había organizado ella con mis sobrinas y yo lo había suspendido porque había fallecido el hermano de mi cuñado que vive acá al lado de mi casa, yo le dije que no, que no lo íbamos a hacer por eso mismo”, reconoció.

Sin embargo, Balmaceda negó todos los hechos que su pareja le imputa y aseguró que “lo del embarazo es todo mentira; a ella se le terminaron los días, por eso yo creo que ella desaparece. Nos mintió a todos acá”.

