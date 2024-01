Bernal: le robaron a punta de pistola mientras tomaba un café

"No vivo acá hace 5 años, me fui por la inseguridad", contó Bruno, quien emigró a Estados Unidos y está de visita en Argentina para contarle a sus familiares que va a ser papá: “Siempre tenía el anhelo de volver, estar lejos de tu país es de lo más difícil. Estábamos muy contentos y emocionados con este viaje... A una semana de volvernos, la familia casi se achica. A mi me gatillaron en la cabeza ”, expresó la víctima.

Segundos antes del robo - tal como se ve en el video - los dos hombres estaban conversando tranquilamente: "La conversación giraba en torno a la inseguridad, y teníamos sensación de seguridad en ese momento. Veníamos hablando de que nos veíamos tranquilos y que tal vez la inseguridad en algunos sectores no existía, como en el que estábamos", contó Bruno a TN, todavía sorprendido por lo sucedido.

"Vos estás en el centro de Bernal tomando un café a las 11.30 de la mañana. Estamos con mi cuñado y al costado había una mesa con una familia. En el video se ve que sólo una persona sale corriendo, pero había más personas. En ese contexto, donde estábamos tranquilos, termina pasando esta situación", reflexionó Bruno.

bernal robo Inseguridad: así fue el robo en pleno centro de Bernal, partido de Quilmes

El video dura menos de medio minuto, pero muestra con claridad el feroz robo: el delincuente - que viste un jean, remera gris y anteojos oscuros - llega apuntándole un arma directamente a Bruno, le hace un reclamo y se lleva la mochila.

"(El delincuente) me habla de un bolso y plata. Había una mochila y poca plata, estaba mi computadora. Lo que me deja sin reacción son esas dos cosas. Encontrarme un arma en mi cabeza, gatillada porque se escucha y se ve en el video, y que me pide otra cosa que yo no tengo, entonces se ve que pongo la cara de incredulidad ante el hecho", contó sobre ese instante.

“Se llevaron toda mi documentación, la argentina y la norteamericana. Además, se llevaron mis lentes con aumento, que son bastante costosos”, detalló la víctima.

Bruno informó que la Policía “llegó rápido” porque “la comisaría está a la vuelta” pero que todavía no pudieron atrapar al ladrón: “En ese momento se lo describí a la perfección y, lamentablemente, o las cámaras no están donde tienen que estar o la policía no pudo hacer el rastreo. Vienen, están, pero ¿qué hacen?". En Estados Unidos la policía actúa y estas cosas no pasan".