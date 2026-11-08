"Bienvenido a nuestra tierra": el mensaje con el que Axel Kicillof saludó al papa León XIV en su llegada

El arribo del papa León XIV a la Argentina no tardó en repercutir con fuerza en el tablero político nacional, y uno de los primeros en marcar la cancha institucional fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales apenas se confirmó la llegada del avión papal al Aeroparque Jorge Newbery, el mandatario provincial le dio formalmente la bienvenida al Pontífice en nombre de los bonaerenses.