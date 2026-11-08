"Bienvenido a nuestra tierra": el mensaje con el que Axel Kicillof saludó al papa León XIV en su llegada
el papaEl gobernador bonaerense fue de los primeros mandatarios en expresar su bienvenida al Pontífice a través de las redes sociales en la antesala de su agenda oficial.
El arribo del papa León XIV a la Argentina no tardó en repercutir con fuerza en el tablero político nacional, y uno de los primeros en marcar la cancha institucional fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales apenas se confirmó la llegada del avión papal al Aeroparque Jorge Newbery, el mandatario provincial le dio formalmente la bienvenida al Pontífice en nombre de los bonaerenses.
"Bienvenido a nuestra tierra, Santo Padre", expresó Kicillof en su cuenta oficial, destacando el profundo significado que tiene para la región el paso del Papa en un momento de marcada sensibilidad social y económica. El saludo del gobernador bonaerense anticipa el peso estratégico que tendrá el territorio de la provincia en la agenda papal, especialmente con la esperada visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y el masivo cierre litúrgico que se llevará adelante en la Basílica de Luján.
El peso territorial y la pulseada política
La rápida reacción del gobernador refleja la intención de capitalizar el impacto político y pastoral de la gira en el distrito más poblado del país. Con el conurbano convertido en el epicentro de las demandas sociales más urgentes, la presencia de León XIV en los barrios y los santuarios populares de la provincia añade una capa de lectura ineludible en la pulseada diaria con la Rosada.
Mientras la comitiva papal se despliega hacia el centro porteño para dar inicio a los encuentros formales con el Gobierno nacional, los gestos de los referentes provinciales marcan los matices de una recepción cruzada por expectativas heterogéneas. Con Luján y Claypole en el horizonte de los próximos días, la Provincia se prepara para concentrar el pulso de la movilización popular que acompaña cada paso del Pontífice.
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