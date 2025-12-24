Bombacha rosa en las fiestas: cuándo se estrena y por qué se regala

Para aquellos que no creen en ninguna religión, lo asocian directamente a una tradición de la moda victoriana o de las excéntricas fiestas que se realizaban en la Belle Epoque, donde la consigna era vestirse totalmente de rosa.

Cuándo se estrena la bombacha rosa

bombacha rosa en navidad significado.jpg

Como ya mencionamos, se regala en Navidad y se puede estrenar el 31 de diciembre o, también el 25 de diciembre solo si se le asocia un sentido de fertilidad.