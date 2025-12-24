Bombacha rosa en las fiestas: cuándo se estrena y por qué se regala
Dentro de las tradiciones navideñas, el regalo de ropa interior de este color particular tiene su propio y curioso significado.
Regalar una bombacha rosa en Navidad es una de las tradiciones que suelen pasarse de generación y generación y la costumbre, típica de occidente, tiene un curioso significado.
Sea en formato de vedettina, culotte, cola-less o de tela de algodón, lycra, gasa, satén, encaje, con transparencias, bordados, ralladas o estampas, lo importante es que el rosa sea el color predominante en la prenda.
La bombacha rosa se regala en Navidad y debe ser estrenada en la noche de Año Nuevo como sinónimo de buena suerte para los meses entrantes.
Según la creencia popular, la bombacha rosa debe ser regalada por otra mujer con la que se comparta la mesa de Nochebuena, es decir, el 24 a la noche.
La historia de la bombacha rosa en Navidad
El ritual tiene sus propias características. Para algunos tiene un origen pagano relacionado a la procreación y la fertilidad, mientras que para otros se lo liga a una práctica de los creyentes, quienes el tercer domingo de Adviento encendían una vela rosa como símbolo de la alegría que les generaba la llegada de Jesús al mundo.
Para aquellos que no creen en ninguna religión, lo asocian directamente a una tradición de la moda victoriana o de las excéntricas fiestas que se realizaban en la Belle Epoque, donde la consigna era vestirse totalmente de rosa.
Cuándo se estrena la bombacha rosa
Como ya mencionamos, se regala en Navidad y se puede estrenar el 31 de diciembre o, también el 25 de diciembre solo si se le asocia un sentido de fertilidad.
