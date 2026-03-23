Brasil: este martes arranca el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo

Días después, la joven oriunda de Santiago del Estero publicó un descargo en sus redes, donde calificó lo ocurrido como "una reacción muy grave" y pidió disculpas públicas. Explicó además que no lo había hecho antes por recomendación de su defensa anterior.

Agostina Páez

Abogada argentina retenida en Brasil: un video de las cámaras de seguridad complica a los empleados

De acuerdo a lo informado en la tarde de este jueves por el periodista Diego Gabriele, la situación de Agostina Páez -la abogada retenida en Brasil por realizar gestos racistas a empleados de un bar- podría dar un giro inesperado, gracias a un video de las cámaras de seguridad del lugar.

La filmación en cuestión muestra a los trabajadores brasileños del sitio ubicado en Río de Janeiro insultando a la argentina y tocándose los genitales, tal como ella había manifestado al momento de ser aprehendida. De esta manera, Gabriele informó que la defensa de Páez hará "importantes presentaciones" este viernes.

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