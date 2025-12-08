Brutal ataque entre hermanos conmociona a Bahía Blanca: un muerto, un herido y un detenido
La violenta pelea familiar terminó con una víctima fatal y dejó al agresor bajo custodia judicial tras un operativo inmediato.
Un dramático episodio intrafamiliar sacudió a la ciudad de Bahía Blanca durante la tarde de este domingo, cuando una discusión en una vivienda de la calle Coulin al 600 derivó en un ataque feroz que terminó con un hombre asesinado, otro herido y un tercero detenido. El hecho, que rápidamente generó conmoción en el barrio, involucró a tres hermanos y se produjo en un contexto de tensión cuyo motivo todavía no trascendió.
Según informó La Brújula 24, el agresor fue identificado como Ernesto Martín Mansilla, de 54 años, quien quedó arrestado luego de atacar a sus dos hermanos. La víctima fatal fue Rodrigo Mansilla, de 32 años, quien recibió una puñalada en la zona intercostal izquierda. Personal médico lo trasladó de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, donde murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida.
El tercer hermano, Fernando Mansilla, de 44 años, también fue agredido, pero con un golpe en la cabeza propinado con una pala. Aunque sufrió un fuerte traumatismo, los profesionales que lo asistieron confirmaron que sus lesiones no significaban un riesgo vital. La secuencia completa se inició en el interior de la vivienda, donde la discusión escaló hasta convertirse en un estallido de violencia que sorprendió incluso a quienes conocían la relación entre los hermanos.
La intervención policial se activó rápidamente gracias al llamado de vecinos y testigos, quienes alertaron al 911 al escuchar los gritos y presenciar parte del ataque. Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima acudieron al lugar y encontraron a Ernesto aún dentro de la propiedad, por lo que procedieron a detenerlo de inmediato. La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 5 quedó a cargo del caso, dispuso las primeras medidas judiciales y se prepara para indagar al sospechoso.
En la vivienda, los peritos secuestraron tanto el cuchillo como la pala utilizados en el ataque, elementos clave para la reconstrucción de los hechos. La Justicia buscará determinar qué desencadenó la discusión y cómo evolucionó hasta desembocar en un desenlace tan extremo. Las declaraciones de vecinos y familiares serán fundamentales para comprender el contexto previo y definir los cargos penales que enfrentará el detenido.
La comunidad bahiense recibió la noticia con estupor por la violencia ejercida entre miembros de una misma familia. Mientras continúa el trabajo de los investigadores, el entorno de las víctimas permanece bajo atención de las autoridades, en un intento por contener el impacto emocional de un episodio que dejó una marca profunda en el barrio y que aún requiere respuestas claras sobre el origen del conflicto.
