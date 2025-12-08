Brutal ataque entre hermanos conmociona a Bahía Blanca: un muerto, un herido y un detenido

El tercer hermano, Fernando Mansilla, de 44 años, también fue agredido, pero con un golpe en la cabeza propinado con una pala. Aunque sufrió un fuerte traumatismo, los profesionales que lo asistieron confirmaron que sus lesiones no significaban un riesgo vital. La secuencia completa se inició en el interior de la vivienda, donde la discusión escaló hasta convertirse en un estallido de violencia que sorprendió incluso a quienes conocían la relación entre los hermanos.