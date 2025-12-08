Imágenes revelan cómo el policía mató al primo del joven al que había atropellado en Morón

En paralelo, la familia de De Vita reclama justicia mientras acompaña la recuperación de Zárate, el joven atropellado. El crimen generó enorme indignación en Morón, en especial por el impacto que tuvo en los más chicos que presenciaron la escena. De Vita tenía 19 años y estaba por convertirse en padre, un dato que profundizó el dolor de su entorno.

Ahora la Justicia deberá determinar las imputaciones finales, mientras analiza cuadro por cuadro las imágenes que retratan un episodio de violencia extrema.