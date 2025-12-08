Imágenes revelan cómo el policía mató al primo del joven al que había atropellado en Morón
El efectivo, identificado como Carlos Javier Pelazo, abrió fuego frente a familiares de la primera víctima cuando intentaban increparlo. El joven asesinado tenía 19 años.
La difusión de un video captado por una cámara de seguridad vecinal permitió reconstruir con crudeza el momento en que el Policía de la Ciudad Carlos Javier Pelazo mató de varios disparos a Juan Manuel De Vita, primo del joven al que horas antes había atropellado en Morón.
Las imágenes, que ya forman parte del expediente judicial, muestran la secuencia completa: desde la presencia de familiares que se acercan al vehículo del efectivo hasta el instante en que Pelazo extrae su arma y dispara sin dudar, en plena vía pública y con dos niños muy cerca del lugar. La madrugada había estado marcada por un primer incidente.
Pelazo circulaba en un Renault Sandero acompañado por su hijo cuando embistió a José Luis Zárate, un joven motociclista al que dejó tendido en el suelo antes de escapar sin brindarle asistencia. La situación generó una búsqueda intensa del responsable y, con el correr de las horas, el propio policía se dirigió hacia una dependencia policial para entregarse.
Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por los familiares del herido, que lo interceptaron a unas diez cuadras de la comisaría. Fue en ese punto donde la discusión escaló y terminó de manera trágica. El video registrado por un vecino permite escuchar al menos seis detonaciones. Cada disparo genera un fogonazo visible y una estela de humo que se disipa en el aire. De Vita cae al instante, mientras los dos niños que estaban cerca salen corriendo desesperados para resguardarse.
La conmoción en la escena es inmediata: gritos, pedidos de auxilio y un clima caótico que contrasta con la frialdad con la que el policía acciona su arma reglamentaria. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Pelazo alegó en su primer contacto con las autoridades que se dirigía a entregarse y que se sintió “acorralado” por los familiares. No obstante, los fiscales remarcan que la distancia y la cantidad de disparos revelan un uso absolutamente desmedido del arma. Tras ser detenido, el policía se negó a declarar.
En paralelo, la familia de De Vita reclama justicia mientras acompaña la recuperación de Zárate, el joven atropellado. El crimen generó enorme indignación en Morón, en especial por el impacto que tuvo en los más chicos que presenciaron la escena. De Vita tenía 19 años y estaba por convertirse en padre, un dato que profundizó el dolor de su entorno.
Ahora la Justicia deberá determinar las imputaciones finales, mientras analiza cuadro por cuadro las imágenes que retratan un episodio de violencia extrema.
