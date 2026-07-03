La desgarradora carta del padre de Agostina Vega: "Se trata del femicidio de mi hija"

La búsqueda de Agostina Vega finalizó el sábado 30 de mayo, con el peor final.

La carta completa

"Quienes conocen verdaderamente esta causa saben que jamás hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria, su intimidad o su dignidad. Por el contrario, actuaron siempre con profundo respeto hacia ella. Protegieron la investigación cuando el silencio era indispensable. Acompañaron su búsqueda. Estuvieron presentes en el momento más doloroso de su despedida. Y hoy continúan trabajando para preservar su memoria y para que la sociedad conozca a la verdadera Agostina: una joven llena de sueños, con una familia que la amó profundamente y cuya dignidad merece ser respetada por encima de cualquier especulación o interés. Porque ninguna víctima puede ser definida por versiones, prejuicios o descalificaciones. Toda víctima merece respeto. Y Agostina también.

Existe una realidad objetiva que forma parte de la investigación y que no puede ser ignorada. Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y la persona actualmente imputada por su femicidio pertenecía a ese entorno. Esa es una circunstancia que surge de la propia causa judicial y que ya fue plenamente esclarecida por la Justicia.

No voy a exponer públicamente cuestiones personales que solo provocarían un dolor aún mayor y seguirían lastimando la memoria de nuestra hija.

En los últimos días, observé con preocupación cómo esta causa comenzó a transformarse en una discusión pública, con acusaciones y descalificaciones dirigidas hacia mi persona y hacia quienes ejercen mi defensa. Sinceramente, me cuesta comprenderlo. Por momentos pareciera que el eje deja de ser la búsqueda de la verdad para convertirse en una disputa mediática.

Quiero decir algo con absoluta claridad: esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija.

Me sorprendió profundamente que, luego del exhorto formulado por el Ministerio Público Fiscal para evitar una mayor revictimización y preservar la memoria de Agostina, se haya optado por una intensa exposición pública. Mis abogados respetaron ese criterio y continuaron trabajando donde corresponde: en el expediente judicial.

Frente a ello, nos encontramos reuniendo toda la evidencia pertinente para poner en conocimiento de la Justicia aquellas conductas que, de acuerdo con nuestro criterio, pudieran resultar incompatibles con ese propósito. Será la Justicia, y únicamente la Justicia, quien determine el alcance y las consecuencias que correspondan.

Solo pido que se permita trabajar a la Justicia con independencia, sin presiones y sin condenas anticipadas. Confió en las instituciones y confió en que la verdad terminará imponiéndose cuando todos los hechos sean analizados con seriedad, objetividad y respeto por las garantías de cada persona.

Si existe información relevante para esclarecer lo ocurrido, el mejor lugar para aportarla es el expediente judicial. Ninguna entrevista puede reemplazar una declaración ante el Fiscal de la causa. Agostina merece que toda la verdad sea conocida.

Yo ya perdí a mis padres. Perdí a mi hermana. Me arrancaron a mi única hija. Y hoy siento que también intentan dejarme sin justicia y sin los profesionales que decidieron acompañarme en el momento más difícil de mi vida”.

La referencia a la mamá de Agostina Vega y a su mamá

Sin brindar detalles personales, Gabriel Vega recordó que existe una realidad que ya forma parte del expediente judicial.

"Agostina se encontraba bajo el cuidado de su madre cuando ocurrieron los hechos y la persona actualmente imputada por su femicidio pertenecía a ese entorno", señaló.

El padre aclaró que no expondrá públicamente cuestiones familiares porque considera que sólo generarían más dolor.

"Tengo el alma destrozada"

Hacia el final del texto, Gabriel Vega explicó por qué decidió mantener un perfil bajo desde el asesinato de su hija. "Muchos me preguntan por qué no respondo todos los días en los medios. No es porque tenga algo que ocultar. Es porque tengo el alma destrozada", expresó.

"No voy a permitir que eI dolor se transforme en un espectáculo ni que la memoria de mi hija quede atrapada en disputas que nada aportan al esclarecimiento de los hechos", dijo.

El hombre recordó las pérdidas personales que sufrió en los últimos años y aseguró que ahora siente que también intentan quitarle la posibilidad de obtener justicia.

"Yo ya perdí a mis padres. Perdí a mi hermana. Me arrancaron a mi única hija. Y hoy siento que también intentan dejarme sin Justicia", concluyó.