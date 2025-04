Brutalidad en Hurlingham: salieron a bailar y fueron atacados por la "Patota del oeste"

"Lo primero que hice es pedir ayuda, no puede ser que nos peguen así adentro", comentó el joven en diálogo con A24, que dijo que llegó a hablar con los efectivos policiales, tras ser expulsado por la seguridad del local bailable, pero que no hicieron nada para contener la golpiza: "La primera piña me acorralan alrededor del patrullero. La protección no llegó", lamentó Franco. .

Y agregó: "El policía le pone la mano, ellos se corren y siguen caminando hacia mí. Ahí es cuando me logran tirar al piso hasta que frenan porque pensaron que me habían matado, sino seguían hasta matarnos. Les gusta lastimar gente". Toda la agresión quedó registrada por una cámara de seguridad.

En tanto, Jeremías, otra de las víctimas, resaltó: "A mí me pegaron 7 personas, me dejaron inconsciente en el piso. Con una piña más o una patada, que no me dieron porque se asustaron porque pensaron que me habían matado, no se sabe lo que podría haber pasado".

"Junto con Franco vamos hacia el patrullero para buscar resguardarnos. No nos ayudaron en nada, lo único que hacíamos es poner las manos y les decíamos: '¡Pará!'. Sabíamos que nos podía pasar cualquier cosa y no somos de ese tipo de personas, somos de dialogar, nos empezaron a pegar para que no podamos ayudar a Franco", explicó Lautaro, otro de los agredidos por la "Patota del Oeste".

Por último, reflexionó: "Lo que se me pasó por la cabeza es lo de Fernando", en referencia al crimen de Fernando Báez Sosa, de 18 años, a manos de un grupo de rugbiers que lo atacó a la salida del boliche 'Le Brique' en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.