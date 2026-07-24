Buscan desregular los planes de ahorro de autos 0km: cómo afectaría al consumo

Pero en el capítulo 6 de la iniciativa impulsada por Federico Sturznegger consta que el Departamento Federal del Ahorro dejaría de tener competencia en el control y regulación de este tipo de planes de ahorro.

Dentro del capítulo 6, artículos 159 y 160, se deroga el Decreto 142.277 -que data de 1943 y regula a las empresas de capitalización y ahorro-, y se establece que "los contratos que tengan por objeto la capitalización, el ahorro para fines determinados o la constitución de capitales mediante desembolsos únicos o periódicos, destinados a la percepción de sumas de dinero o a la adjudicación de bienes o servicios, quedarán bajo las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley Nro 24.240".

Fuentes de las administradoras de planes de ahorro del mercado automotriz citadas por Infobae explicaron que la ley actual "es la que obliga a la entrega de unidades en determinados plazos una vez que se adjudicó el vehículo y el ahorrista pagó sus costos, regula esos costos de adjudicación, regula el costo del seguro sobre vehículos con prenda".

"Sin control, cualquier empresa, hasta una SAS, podrá crear un plan de ahorro y si cuando llega el momento de entregar una unidad no lo hace, será tarde, porque el ahorrista ya pagó y Defensa del Consumidor llegará cuando el problema ya existe", señalaron.

"La ley actualmente regula incluso la actividad de las administradoras respecto a cómo se utilizan los fondos recaudados mensualmente a través de las cuotas", agregaron.

Mientras tanto, la industria automotriz argentina se prepara para dar batalla frente a las decenas de miles de autos híbridos importados recientemente desde la China por empresas que ya preparan sus propios planes de ahorro para la compra de modelos nuevos.