Búsqueda de Mariano Martínez: la pista que siguen en Córdoba
Los padres del joven estudiante recibieron una foto suya que sería posterior a su desaparición. La Justicia trabaja para dar con su paradero.
La búsqueda de Mariano Martínez, el joven de 21 años que fue visto por última vez tras asistir a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata arrojó en las últimas horas una nueva pista a partir del llamado de una joven que aseguró haberlo visto en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con el relato de la joven, identificada como Sofía, Mariano se presentó el martes en su negocio de venta de sushi en el barrio de Cofico para entregarle un currículum.
Posteriormente, siempre según su relato, la joven advirtió que el nombre y la foto que figuraban en el documento coincidían con las imágenes de Mariano que comenzaron a difundirse en los medios de comunicación desde que se conoció su desaparición.
Tras considerar que se trataba de la misma persona, la mujer se presentó este jueves ante la Policía para comunicar la situación.
"El nombre estaba tachado, figuraba como Juliana Silva. Arriba, a mano, decía Mariano Martínez", indicó Sofía en diálogo con A24. Cuando ella le consultó por qué, él le respondió que "su hermana se había equivocado".
Entre otras particularidades, la joven observó que no figuraba el teléfono ni la dirección, a lo que él le habría dicho que "hacía poco vivía en Córdoba, en la casa de una tía, a unas cuadras del local".
Al ser consultada sobre cómo estaba el joven, describió: "Estaba bien, lúcido, se podía hablar con él, muy respetuoso, estaba bien físicamente por lo que vi".
Cómo avanza la investigación
La causa se encuentra bajo la investigación de la fiscal de La Plata Betina Lacki, con intervención de la Policía Bonaerense. Desde el momento en que se radicó la denuncia, los investigadores habrían iniciado distintas medidas destinadas a reconstruir los movimientos del joven y establecer dónde pudo haber estado desde el momento en que se perdió contacto con él.
Entre las medidas adoptadas, se habría requerido información a SUBE, Red Link, SAME, Migraciones, Trenes Argentinos y a la empresa de telefonía correspondiente al joven. También se habría solicitado colaboración a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.
Todos esos datos permitirían, de confirmarse, reconstruir parte del recorrido que Mariano habría realizado y determinar si existen registros compatibles con los distintos lugares donde podría haber sido visto.
Mientras tanto, la nueva información aportada por la joven será analizada por los investigadores para corroborar si Mariano se encuentra o no en la ciudad de Córdoba.
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