Búsqueda de Mariano Martínez: la pista que siguen en Córdoba

Entre otras particularidades, la joven observó que no figuraba el teléfono ni la dirección, a lo que él le habría dicho que "hacía poco vivía en Córdoba, en la casa de una tía, a unas cuadras del local".

Al ser consultada sobre cómo estaba el joven, describió: "Estaba bien, lúcido, se podía hablar con él, muy respetuoso, estaba bien físicamente por lo que vi".

Cómo avanza la investigación

La causa se encuentra bajo la investigación de la fiscal de La Plata Betina Lacki, con intervención de la Policía Bonaerense. Desde el momento en que se radicó la denuncia, los investigadores habrían iniciado distintas medidas destinadas a reconstruir los movimientos del joven y establecer dónde pudo haber estado desde el momento en que se perdió contacto con él.

Entre las medidas adoptadas, se habría requerido información a SUBE, Red Link, SAME, Migraciones, Trenes Argentinos y a la empresa de telefonía correspondiente al joven. También se habría solicitado colaboración a la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad.

Todos esos datos permitirían, de confirmarse, reconstruir parte del recorrido que Mariano habría realizado y determinar si existen registros compatibles con los distintos lugares donde podría haber sido visto.

Mientras tanto, la nueva información aportada por la joven será analizada por los investigadores para corroborar si Mariano se encuentra o no en la ciudad de Córdoba.