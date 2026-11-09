Tiene 19 años y le contó a C5N que por el papa León XIV tomó una decisión que cambiará su vida para siempre
En medio de la multitudinaria misa en Palermo, un joven platense sorprendió en plena transmisión al revelar su vocación inspirada por el papa León XIV.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina sigue generando momentos de profunda emoción y testimonios de fe inquebrantable. Durante la multitudinaria misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en Palermo, las cámaras de C5N registraron una de las historias más conmovedoras de la jornada.
La decisión de vida de Benjamín por el papa León XIV: "Quiero ser cura"
En medio de la marea de fieles, un joven llamado Benjamín Wasinger, de 19 años y oriundo de la ciudad de La Plata, se acercó al micrófono del móvil televisivo para compartir una revelación que cambiará el rumbo de su vida.
IMPORTANTE: Cuánta gente fue a ver al papa León XIV al Monumento a los Españoles de Palermo
Con una sonrisa imborrable y envuelto en una bandera, el joven no dudó en expresar el profundo impacto que tuvo la llegada del Sumo Pontífice en su espiritualidad. "Vino el papa León y me quiero hacer cura. Quiero ser cura, el año que viene quiero entrar al seminario. Estoy muy feliz, la verdad", confesó emocionado ante las cámaras.
Lejos de guardarse su alegría, Benjamín aprovechó el alcance de la televisión nacional para enviar un mensaje inspirador a todos los jóvenes y a la comunidad católica en general: "Recen por las vocaciones sacerdotales y no tengan miedo de probar", cerró el joven platense, convirtiéndose rápidamente en uno de los testimonios más virales y emotivos del segundo día de la visita papal.
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