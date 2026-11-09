Tiene 19 años y le contó a C5N que por el papa León XIV tomó una decisión que cambiará su vida para siempre

Lejos de guardarse su alegría, Benjamín aprovechó el alcance de la televisión nacional para enviar un mensaje inspirador a todos los jóvenes y a la comunidad católica en general: "Recen por las vocaciones sacerdotales y no tengan miedo de probar", cerró el joven platense, convirtiéndose rápidamente en uno de los testimonios más virales y emotivos del segundo día de la visita papal.