Caballito: buscan a Isabella, una chica de 14 años

isabella busqueda

Según los amigos de la joven, la hija fue vista por Parque Rivadavia cerca de las 20 hs. “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias”.

Isabella se había cambiado este año de colegio. Antes asistía al Liceo 2 Amancio Alcorta, ubicado cerca del Parque y fueron sus ex compañeros de escuela quienes confirmaron que estuvo allí. “Me dicen que la vieron a la salida del colegio de ellos. Hasta las 8 de la noche tengo gente que la ubica en el Parque Rivadavia, después de eso no. Eso es hace seis cuadras de mi casa”, dijo Mariela.

La mamá trató de activar el rastreo del celular, pero no tuvo suerte: “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”.

Al momento de su desaparición Isabella estaba vestida con el uniforme, llevaba una campera y una riñonera. "No llevó ni ropa extra ni los maquillajes”, detalló la mamá.