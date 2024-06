Caballito: dos hermanos se atrincheraron en un piso 20 y amenazaron con tirarse al vacío

Los hermanos, un hombre y una mujer de unos 60 años, decidieron atrincherarse en su departamento, ubicado en el piso 20 del edificio para impedir que los desalojaran, pese a la existencia de una medida judicial.

La tensión aumentó cuando ambos amenazaron con arrojarse al vacío si la policía o los médicos ingresaban a la vivienda: “Por dichos del encargado del edificio, los mismos indicaron que, en caso del ingreso del personal, se arrojarían por una ventana del piso 20”, informaron fuentes policiales.

Al lugar se dirigieron médicos del SAME con una ambulancia especializada para personas con problemas psiquiátricos. También trabajó personal de la Policía de la Ciudad y Bomberos, con ayuda de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Así rescataron a los hermanos atrincherados en Caballito

Pasadas las 11.30, Bomberos y rescatistas del DOEM comenzaron con las labores correspondientes para asegurar las ventanas y evitar cualquier tipo de peligro. En una escena casi cinematográfica, descendieron con arneses de seguridad desde lo alto del edificio hasta llegar al piso 20 y lograron ingresar al departamento por la ventana.

Minutos después, se confirmó que ambos ya habían sido reducidos en el interior de la vivienda y se encontraban ilesos. Especialistas y profesionales de la salud mental trabajaban en el lugar para "compensarlos desde el punto de vista emocional".

“Subimos con equipos de psiquiatras para intentar tranquilizarlos. Al principio estaban irreductibles por eso después tanto policía y bomberos actuamos en conjunto. Evitamos un mal mayor sobre ellos porque no podía seguir en esa situación que vimos, era algo inhabitable”, detalló Crescenti en diálogo con la prensa.

El titular del SAME resaltó que “fue una situación complicada, se había puesto difícil, pero los convencimos" y expresó: "Por suerte no hubo que administrarles medicación, pero nos costó bastante. Los bajamos a los dos juntos para que no perdieran el contacto".

Según indicó, ambos estaban "psiquiátricamente descompensados" por lo que fueron trasladados al Hospital Durand para ser atendidos por un equipo de psiquiatría que realizará los controles correspondientes.

Mencionó además que “el departamento no está en condiciones habitables, muchos destrozos, humedad, desorden”.

El jefe policial de la Comuna 6 informó que “había una orden de internación compulsiva para los dos hermanos ya que tenían antecedentes psiquiátricos. Cuando se los invitó a irse del domicilio, opusieron resistencia y amenazaron con arrojarse por la ventana”. Mencionó que “podría haber denuncias” previas.

Por su parte, el comandante Mariano Ledesma, jefe de la brigada especial de rescate del cuerpo de Bomberos de la Ciudad detalló que “en un primer momento se trabajó con personal del DOEM. En estos casos, cuando la persona está encerrada el primer acceso lo tiene que hacer personal policial por cuestiones de seguridad. Una vez que estaba asegurada la zona, bomberos ingresó a los departamentos linderos por cuestiones preventivas”.

“Nuestra labor finalizó cuando ya estaban aseguradas las personas y las pusimos a disposición del personal médico del SAME”, indicó.

El pedido de orden de trabajo para el personal policial se trató de la cooperación de un grupo de reducción de dementes solicitado por el juzgado civil nº 4 a cargo de la Dr. Mariana Kanefsck para el traslado de un hombre y una mujer. “Varios vecinos indican que tuvieron incidentes de esta índole con la pareja”, agrega el informe policial.