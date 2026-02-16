Aseguran que los senadores que avalaron la Reforma Laboral no la leyeron: cuánto cobran por mes

¿Cuánto cobra un senador nacional en Argentina?

Las declaraciones de De Diego reavivaron la indignación social, poniendo el foco en la responsabilidad de los legisladores y, consecuentemente, en sus ingresos.

Según un reciente informe elaborado por la organización Directorio Legislativo —que releva los ingresos parlamentarios en América Latina para 2025—, el Senado argentino presenta un "esquema dual" en sus dietas, producto de una decisión administrativa tomada a mediados de año.

En junio de 2025, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto que permitió a los senadores desacoplarse de los aumentos otorgados a los empleados legislativos. Esto generó dos escalas salariales bien diferenciadas:

Los que aceptaron el aumento: Perciben una remuneración bruta mensual de US$ 8.105 . Este monto los ubica en el sexto puesto de los legisladores mejor pagos de América Latina.

Los que rechazaron el aumento: Cobran un salario bruto mensual de US$ 6.709, posicionándose en el décimo lugar del ranking regional.

Esta brecha interna, que roza los US$ 1.400 mensuales, contrasta fuertemente con las dietas de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes perciben ingresos menores y se ubican recién en el 14° puesto a nivel latinoamericano.