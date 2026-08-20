Cambió el pronóstico del tiempo y viento el cordillerano se llevará la niebla caliginosa pero traerá frío
El pronóstico de tiempo anticipa un fuerte descenso de la temperatura. El viento cordillerano limpiará la caliginosa niebla porteña, pero dejará días de frío.
Tras varios días de densa nubosidad y visibilidad reducida, el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores anticipa un cambio rotundo. La llegada de un intenso viento desde el sector cordillerano logrará disipar la caliginosa niebla, pero traerá consigo una profunda masa de aire frío.
¿Cómo seguirá el clima con la llegada del frío?
Los datos meteorológicos marcan un descenso térmico notable para las próximas jornadas, obligando a los ciudadanos a sacar nuevamente los abrigos más pesados del placard:
IMPORTANTE: Feriados: Javier Milei firmó el decreto que avala la eliminación del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Viernes 21 de agosto: Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura sufrirá una fuerte caída impulsada por ráfagas del sur, registrando una mínima de 6°C y una máxima que apenas alcanzará los 12°C.
- Sábado 22 de agosto: El inicio del fin de semana será a pleno sol y con cielo totalmente despejado, pero el frío se hará sentir con muchísima fuerza durante la madrugada con 3°C de mínima y 13°C de máxima por la tarde.
- Domingo 23 y lunes 24: Continuarán las jornadas de bajas temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los 4°C y 6°C. El lunes podrían registrarse lluvias débiles y aisladas con un 30% de probabilidad de precipitaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario