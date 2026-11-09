Vuelve el calor intenso al AMBA: qué día regresan los 30° que traerán las lluvias a Buenos Aires
Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como los pronosticadores de Meteored anticipan mucho calor para los próximos días en el AMBA. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con condiciones climáticas plenamente primaverales y un marcado ascenso de la temperatura. De acuerdo con el pronóstico extendido, los valores térmicos subirán paulatinamente hasta rozar nuevamente la marca de los 30°C y trayendo mucho calor en la mitad de la semana.
Vuelve el calor intenso al AMBA: qué día regresan los 30° que traerán las lluvias a Buenos Aires
Día a día, hasta llegar a los 30° del jueves
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Lunes: La semana arrancó con una mañana fresca de 11 °C de mínima, aunque por la tarde el termómetro alcanzó una agradable máxima de 25 °C.
Martes: Se notará una subida en la temperatura mínima, que partirá desde los 15 °C, mientras que por la tarde la máxima trepará hasta los 26 °C.
Miércoles: Persistirá el ambiente templado a cálido, con un registro térmico que oscilará entre los 16 °C de mínima y los 27 °C de máxima.
Jueves: la jornada más calurosa de la semana
El día clave del mapa meteorológico será el jueves 12 de noviembre. Para este día se prevé el pico de calor de toda la semana, con una mínima de 17 °C y una máxima que rozará los 29 °C (alcanzando el umbral de los 30 °C en varios puntos del AMBA).
Durante la madrugada y mañana, el cielo se mantendrá algo nublado, permitiendo que el sol caliente rápidamente la atmósfera. En tanto, para la tarde y noche se espera una cobertura de cielo parcialmente nublado, acompañando una jornada ideal para actividades al aire libre pero que obligará a tomar precauciones con el sol y la hidratación.
El panorama para el fin de semana
El ambiente cálido se mantendrá estable durante el tramo final de la semana:
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Viernes: El termómetro partirá desde los 18 °C por la mañana y se ubicará en una máxima de 27 °C durante la tarde.
Sábado: Jornada con valores idénticos al viernes, registrando una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. Cabe señalar que Meteored anticipa lluvias para la mañana del sábado, especialmente, entre las 6 y 9 de la mañana, en respuesta al notable ascenso térmico.
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Domingo: Cierre de semana con un leve descenso en la máxima, anotando 16 °C de mínima y 26 °C de máxima.
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