Cambió el pronóstico y las lluvias en el AMBA dan un giro inesperado: qué día se larga y que pasa con el frío
Tras un finde que dejó atrás el frío y la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional modificó sus proyecciones para las lluvias en Buenos Aires.
El panorama meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dio un giro tan inesperado como bienvenido. Tras las precipitaciones y el ambiente hostil que marcaron las jornadas del jueves, viernes y sábado, el clima dio tregua justo a tiempo, aunque las lluvias tienen una fecha para su regreso.
Primeramente, el domingo, enmarcado por los festejos del Día del Niño, se desarrolló con buenas condiciones y un leve repunte de los registros térmicos, dejando atrás el intenso frío de la semana previa.
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus reportes y sorprendió al recortar drásticamente la probabilidad de tormentas y chaparrones, disipando la idea de una semana pasada por agua y achacando la inestabilidad prácticamente a una sola jornada.
Cómo quedó el pronóstico día por día y qué día vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el nuevo parte oficial, el paso de las lluvias quedó atrás y el termómetro se mantendrá en valores estables, propios de la transición hacia la primavera:
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Lunes (Feriado): Jornada ideal para descansar. El cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C.
Martes: Será el único día con matices inestables. Se espera cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas únicamente durante la franja matutina. Las marcas térmicas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 11 °C de máxima.
Miércoles: Comienza la mejora definitiva. Habrá neblinas en la madrugada y la mañana, dando paso a un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas de entre 9 °C y 13 °C.
Jueves: El sol ganará algo de protagonismo. El cielo estará nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con una amplitud térmica que irá de los 8 °C a los 15 °C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la estabilidad, con el cielo parcialmente nublado y registros que se moverán entre los 7 °C de mínima y los 14 °C de máxima.
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