Cambió el pronóstico y las lluvias en el AMBA dan un giro inesperado: qué día se larga y que pasa con el frío

Lunes (Feriado): Jornada ideal para descansar. El cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C.

Martes: Será el único día con matices inestables. Se espera cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas únicamente durante la franja matutina. Las marcas térmicas oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 11 °C de máxima.

Miércoles: Comienza la mejora definitiva. Habrá neblinas en la madrugada y la mañana, dando paso a un cielo parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con temperaturas de entre 9 °C y 13 °C.

Jueves: El sol ganará algo de protagonismo. El cielo estará nublado en la madrugada y la mañana, mejorando a parcialmente nublado en la tarde y noche, con una amplitud térmica que irá de los 8 °C a los 15 °C.