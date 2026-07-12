Una persona murió de un infarto y media docena sufrieron emergencias cardíacas durante el Argentina-Suiza

Incidentes y lesionados post partido

La celebración del pase a semifinales también dejó un saldo negativo en las calles porteñas. Según el SAME, al menos trece personas sufrieron golpes, intoxicaciones o heridas con objetos punzantes en medio de las aglomeraciones. Un joven de 26 años fue ingresado al Hospital Rivadavia desde la Avenida Sarmiento por "intoxicación con sustancias" mientras miles festejaban en la Plaza Seeber.

Entre los episodios más violentos, se destaca el ataque a un hombre en 9 de Julio y Belgrano pasadas las dos de la madrugada, quien sufrió un "traumatismo encéfalo craneano con herida cortante" tras ser golpeado con un martillo y fue derivado al Hospital Argerich. Minutos después, en Roque Sáenz Peña, otro hombre con el mismo diagnóstico fue enviado al mismo nosocomio.

Además, se reportaron traumatismos oculares y contusiones torácicas. Un joven de 17 años con una herida de perdigón en el ojo en la calle Cerrito optó por retirarse tras una cura inicial, mientras que otro paciente de 26 años fue trasladado por traumatismo de tórax. Un hombre de 42 años con una herida cortante en el ojo por vidrio, con hemorragia activa, fue llevado de urgencia al Argerich, al igual que un joven de 21 años lesionado en 9 de Julio y Belgrano. Tres efectivos policiales de 27, 28 y 44 años sufrieron escoriaciones durante el operativo de control, aunque no necesitaron hospitalización.

Saldo en Córdoba

En la provincia de Córdoba, los festejos concitaron a unas 20 mil personas en las inmediaciones del Patio Olmos. El operativo de seguridad, con agentes de la Policía y la Municipalidad, se extendió hasta las 5 de la madrugada y finalizó con seis detenidos por contravenciones, además del secuestro de bebidas alcohólicas, parrillas y gazebos. La fuerza cordobesa destacó que la celebración transcurrió mayoritariamente en paz y sin enfrentamientos de gravedad.