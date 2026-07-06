Cambios en el Ministerio de Salud: renunció Guido Giana y ya tiene reemplazante

Rodrigo Sbarra, imputado por lavado de dinero.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que "Sbarra garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión".

La cartera sanitaria informó que Sbarra "seguirá el mismo equipo de trabajo, que continuará impulsando la agenda de transformación, con el objetivo de profundizar las políticas de desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud, en línea con los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei".

A Giana, mientras tanto, le agradecieron por su "trabajo, compromiso y profesionalismo".

El nombramiento quedará plasmado en el Boletín Oficial de este martes, pero más allá de eso la cartera sanitaria despidió con agradecimientos a Giana, un ingeniero químico que terminó especializado en administración hospitalaria y en gestión pública.

Muy probablemente Giana deje el ámbito público para volver al sector de Salud privada, donde el desgaste y la visibilidad política suelen ser menos obvios.