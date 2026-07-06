Tucumán: buscan a un adolescente que se subió a una moto para ir a la iglesia y desapareció

Con el paso de las horas el celular de su hermano quedó en silencio: la última conexión en WhatsApp fue a las 18.11 del sábado y después de eso Lautaro contó que recibieron "tan sólo un mensaje diciéndonos que no lo busquemos a mi hermano, que mi hermano estaba muerto, que quieren plata".

Durante este lunes el muchacho le confirmó al sitio Enterate Noticias de Tucumán que habían podido acceder al celular de Tiago y que la última ubicación que pudieron registrar fue "en Tafí Viejo, en un descampado".

"Ahora mismo vamos a rastrear en el lugar", aseguró.

La familia pide que la Justicia actúe

La familia de Tiago quedó al mando de la investigación sobre el paradero del adolescente. De hecho, Lautaro señaló que durante el fin de semana les costó que les tomaran la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría de El Colmenar.

"Nosotros no estamos pidiendo plata, yo exijo a la fiscalía y a la Justicia que intervengan, porque las cámaras de seguridad están, pero a nosotros no nos quieren brindar (las imágenes)", expresó Lautaro en declaraciones reproducidas por La Gaceta de Tucumán.

"Es algo muy tenso lo que hoy estamos viviendo. Tiago tiene 17 años, es una persona que nunca ha desaparecido de esta manera. Suele asistir a la iglesia pero ahora... nunca volvió, no sabemos si llegó a la iglesia", señaló sobre su hermano, que tiene retraso madurativo.

"Nunca hemos dado con el (conductor de) Uber, tampoco sabemos quién es. Es una moto Wave blanca, pero su patente no podemos ubicarla", agregó.

El abogado Brito reveló que este lunes la familia se reunió con el auxiliar fiscal Alejandro Vallejos, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tras lograr que la denuncia impactara en el sistema judicial de Tucumán.

Para Brito, la única posibilidad de localizar al chofer de aplicación que trasladó a Tiago es reconstruir su viaje para pedir las cámaras de seguridad de tres empresas y un barrio privado de esa zona a las afueras de San Miguel de Tucumán.

"Todos estos privados, por así decirlo, tienen cámaras de seguridad. Lo que estamos pidiendo -a casi ya 48 horas- es que se active las cámaras de seguridad para identificar al Uber", remarcó el abogado.

El número de contacto para proporcionar datos concretos que faciliten la localización de Tiago es el 3815 24 64 44.