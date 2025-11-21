Caos vehicular en la Dellepiane: dos autos chocaron y bloquearon el acceso hacia Provincia

image

El corte generó fuertes demoras y una congestión que escaló con rapidez debido a que la Dellepiane es uno de los accesos más utilizados por quienes transitan entre la Ciudad y el conurbano sur. Con la circulación interrumpida, la presión vehicular se trasladó a rutas paralelas y a calles internas, incrementando la carga en arterias ya de por sí exigidas durante la mañana.