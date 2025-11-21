Caos vehicular en la Dellepiane: dos autos chocaron y bloquearon el acceso hacia Provincia
Un fuerte impacto entre dos vehículos obligó a cortar la Autopista Dellepiane a la altura de General Paz. Policía y SAME trabajaron en el lugar.
La mañana del viernes comenzó con complicaciones para quienes transitaban por la zona sur del AMBA. Un choque protagonizado por dos automóviles en la Autopista Dellepiane, muy cerca de su intersección con la Avenida General Paz, generó un corte total y un importante despliegue de emergencia.
El siniestro, ocurrido en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, provocó un caos vehicular que se extendió por varios kilómetros, afectando a cientos de conductores que buscaban ingresar al conurbano en plena franja de circulación matutina. Según información difundida por C5N, el impacto dejó a uno de los autos sobre la valla de contención, mientras que el otro quedó atravesado en el centro del carril, impidiendo el paso por completo.
Esa disposición obligó a un cierre inmediato del tránsito para permitir las tareas de los equipos de asistencia. El escenario quedó bajo la supervisión de efectivos de la Policía de la Ciudad, que delimitaron el área y organizaron desvíos obligatorios para todos los vehículos que se aproximaban.
En paralelo, personal del SAME se presentó rápidamente para asistir a quienes se encontraban dentro de los autos involucrados. Al momento, no se brindó un parte oficial respecto de la existencia de heridos ni sobre posibles traslados, por lo que la situación médica permanecía bajo evaluación. Mientras tanto, los operarios analizaban la forma más segura de retirar los vehículos sin generar nuevos riesgos para el resto del tránsito.
El corte generó fuertes demoras y una congestión que escaló con rapidez debido a que la Dellepiane es uno de los accesos más utilizados por quienes transitan entre la Ciudad y el conurbano sur. Con la circulación interrumpida, la presión vehicular se trasladó a rutas paralelas y a calles internas, incrementando la carga en arterias ya de por sí exigidas durante la mañana.
A medida que los equipos de emergencia avanzaban en sus tareas, se esperaba que la zona volviera a habilitarse de manera parcial y luego total, siempre que las condiciones lo permitieran. Mientras tanto, los automovilistas debían armarse de paciencia ante un episodio que tomó por sorpresa a quienes iniciaban su jornada laboral.
