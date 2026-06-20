Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón dispuso el fin del secreto de sumario
La medida que habilita el acceso a las actuaciones judiciales fue confirmada por la letrada que representa al padre de la joven víctima.
El titular de la Fiscalía, Raúl Garzón, decretó el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega.
La investigación sobre el brutal asesinato de la adolescente de 14 años, hallada sin vida y con signos de descuartizamiento en la capital cordobesa, transitó este viernes hacia un nuevo estadio procesal a raíz de la resolución adoptada por el magistrado.
La información se dio a conocer pocas horas después de que Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado, se presentara ante el tribunal. La compareciente acudió este viernes a la Fiscalía, reiteró su postura de inocencia y decidió acogerse a la facultad procesal de no prestar declaración.
Con la caída del secreto de sumario, las partes que integran el proceso podrán tomar conocimiento de un volumen mayor de información vinculada a las evidencias recolectadas hasta el momento, así como también interiorizarse con precisión sobre el rumbo que adopta la instrucción orientada a establecer las responsabilidades en un caso que ha sacudido profundamente a la sociedad cordobesa en las últimas semanas.
El fin del hermetismo judicial constituye un avance relevante en el desarrollo de la causa, en tanto que facilitará a las defensas y a los representantes legales de los allegados a la víctima el examen minucioso de los elementos probatorios incorporados por el Ministerio Público.
La investigación permanece a cargo de Raúl Garzón, quien conduce un procedimiento de gran complejidad que ya ha desembocado en varias imputaciones y aprehensiones.
La determinación judicial coincidió con una jornada que también estuvo signada por una concentración en el microcentro de Córdoba, donde allegados, colectivos feministas y ciudadanos volvieron a alzar sus voces para demandar justicia.
En ese marco, los abuelos de la menor hicieron un llamado a que el femicidio no sea instrumentalizado con fines partidarios y criticaron la actitud de los encausados. “Si aseguran ser inocentes, ¿por qué no hablan ante la Justicia?”, se preguntaron públicamente.
Asimismo, manifestaron su respaldo a la labor fiscal y afirmaron que en el expediente reposan elementos de peso. “Tengo la certeza de que el fiscal reúne todas las pruebas necesarias; por eso es que ellos se encuentran detenidos”, expresaron.
En este contexto, mientras el proceso se adentra en una fase de mayor transparencia documental, la familia sostiene como única meta que el crimen perpetrado contra Agostina Vega sea esclarecido en su totalidad.
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