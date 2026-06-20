Caso Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón dispuso el fin del secreto de sumario

La investigación permanece a cargo de Raúl Garzón, quien conduce un procedimiento de gran complejidad que ya ha desembocado en varias imputaciones y aprehensiones.

La determinación judicial coincidió con una jornada que también estuvo signada por una concentración en el microcentro de Córdoba, donde allegados, colectivos feministas y ciudadanos volvieron a alzar sus voces para demandar justicia.

En ese marco, los abuelos de la menor hicieron un llamado a que el femicidio no sea instrumentalizado con fines partidarios y criticaron la actitud de los encausados. “Si aseguran ser inocentes, ¿por qué no hablan ante la Justicia?”, se preguntaron públicamente.

Asimismo, manifestaron su respaldo a la labor fiscal y afirmaron que en el expediente reposan elementos de peso. “Tengo la certeza de que el fiscal reúne todas las pruebas necesarias; por eso es que ellos se encuentran detenidos”, expresaron.

En este contexto, mientras el proceso se adentra en una fase de mayor transparencia documental, la familia sostiene como única meta que el crimen perpetrado contra Agostina Vega sea esclarecido en su totalidad.