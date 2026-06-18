Caso Agostina Vega: su abuelo contó la verdad detrás de la foto de la joven con su madre en un boliche

Para el hombre, Melisa actuó de la misma manera que lo hacen muchas familias al acompañar y supervisar a sus hijos adolescentes en salidas nocturnas. “Como ha hecho mi señora que la ha llevado a mi hija cuando tenía 14, 15 años… Yo las llevaba hasta la puerta del baile y yo las buscaba, como deben hacer un montón de mamás con sus hijas para que no vayan solas”, expresó en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

abuelo agostina vega Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina Vega

En ese sentido, defendió a su hija y rechazó las versiones que la vinculan con situaciones delictivas: “La han tratado de drogadicta, de prostituta, de estar en una red de trata de personas”, expresó Miguel y enfatizó: “Mi hija no está siendo investigada, no está imputada, nunca se labró una orden de arresto para mi hija”.

En esa línea, remarcó: “Acá la única víctima es Agostina. Estamos sufriendo esta locura, es una pesadilla para nosotros. Cada día que pasa sentimos más su ausencia”.

Testigo clave lanzó nuevas acusaciones contra la dueña del Ford Ka y Claudio Barrelier

Se trata del testimonio de una mujer identificada como "Carla", nombre ficticio utilizado para preservar su identidad, quien aseguró haber trabajado durante varios años en el bar “Wachitas” y apuntó directamente contra Soledad Andreani, una de las imputadas en la causa.

Claudio barrelier soledad andreani Claudio Barrelier y Soledad Andreani, ambos detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Según relató, la versión que Andreani brindó públicamente sobre su vínculo con Barrelier no coincide con lo que ella conoció durante su paso por el lugar. “Está mintiendo, porque ella decía que no sabía con quién se había metido”, afirmó. Además, agregó: “Sí sabía, porque ahí había prostitución”.

Carla sostuvo que trabajó en el establecimiento entre 2020 y 2023 y describió cuál era, según ella, el rol que cumplía Andreani dentro del local. En ese sentido, aseguró que “se dedicaba a la cobranza de las bebidas y la venta de droga. Vendía cocaína y pastillas de Clonazepam y Alplax”.

Asimismo, indicó que en el lugar había mujeres que ofrecían servicios sexuales y aseguró que varias de ellas eran menores de edad, aunque aclaró que realizaban esa actividad “por consentimiento”.

Respecto de Barrelier, la testigo señaló que “buscaba trabajadoras sexuales, se puede ver y comprobar con el caso de la chica de 2025″.

Durante su relato también explicó por qué decidió hacer públicas sus declaraciones. Según contó, se sorprendió al escuchar a Andreani hablar sobre los hechos y consideró que su versión no reflejaba la realidad que ella conoció.

“Cuando pasó lo de Agostina, nunca imaginé que quien estaba atrás de todo esto era Soledad. Cuando habló para el Canal Doce, sin verle la cara, al escuchar su voz, yo me di cuenta al instante de que era ella y me pareció mal porque estaba mintiendo. Ella no es como cuenta ahí, que era una mujer excelente, hecha y derecha”, expresó.

En la misma línea, rechazó la idea de que Andreani desconociera el entorno en el que se movía. “Ella decía que no sabía con quién se había metido. Sí sabés dónde te metiste porque vos venís de ese ambiente, porque ahí se hacía prostitución con consentimiento, venta de droga, te drogaban y demás”, remarcó.

De acuerdo con la declaración de Carla, Andreani mantuvo una participación activa en el funcionamiento del bar hasta el momento de su clausura. Incluso, aseguró que “siempre trabajó” allí y que muchas veces se comportaba como si fuera la propietaria del lugar, ya que se encargaba de gestionar pagos a proveedores y artistas.

“Ella sí sabe quiénes son las personas porque ella los llamaba”, afirmó al referirse a los clientes que frecuentaban el establecimiento para concretar encuentros sexuales.

Por otro lado, la mujer señaló que no puede identificar con certeza a los hombres con los que mantuvo relaciones durante ese período, ya que asegura que muchas veces se encontraba bajo los efectos de sustancias.