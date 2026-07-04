Impactante accidente en General Paz: se quedó dormido y chocó contra una estación de servicio
El accidente ocurrió a la altura de Jorge Chávez, con sentido al Río de la Plata. Tres hombres resultaron heridos.
Un impactante accidente ocurrió este sábado en la avenida General Paz. Un conductor se quedó dormido, perdió el control de su auto y chocó contra una estación de servicio.
El hecho ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez, en el barrio porteño de Liniers, en en sentido al Río de La Plata. Allí, un hombre de 40 años que manejaba un auto Peugeot 207, perdió el control del vehículo e ingresó a la estación de servicio.
En su recorrido, el auto impactó contra una isla de carga, destruyó una base de hormigón y luego embistió a un Volkswagen Gol que se encontraba detenido cargando combustible. En ese vehículo viajaban dos personas, de 33 y 65 años.
Tras el impacto, el Peugeot 207 se prendió fuego de manera parcial. Como consecuencia del accidente, el conductor del Peugeot y los dos ocupantes del Volkswagen sufrieron lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
El hombre de 40 años fue llevado al hospital Vélez Sarsfield, mientras que a las otras dos personas heridas -de 62 y 33 años- las trasladaron al hospital Santojanni. Los tres sufrieron politraumatismos.
En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos. Debido al operativo, en el que intervino una grúa para remover el Volkswagen, el tránsito fue cortado completamente en la bajada de la avenida, por lo que se registran importantes demoras en la zona y recomiendan tomar caminos alternativos.
Mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registró un segundo choque en el acceso a la misma estación de servicio. El hecho fue protagonizado por un Audi A1 y, de acuerdo con las primeras versiones, no tendría relación con el siniestro anterior.
El Audi habría sido embestido por otro vehículo que escapó del lugar antes de que pudiera ser identificado. Las circunstancias de ambos episodios son investigadas para determinar cómo ocurrieron.
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