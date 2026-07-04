Impactante accidente en General Paz: se quedó dormido y chocó contra una estación de servicio

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos. Debido al operativo, en el que intervino una grúa para remover el Volkswagen, el tránsito fue cortado completamente en la bajada de la avenida, por lo que se registran importantes demoras en la zona y recomiendan tomar caminos alternativos.

Mientras trabajaban los equipos de emergencia, se registró un segundo choque en el acceso a la misma estación de servicio. El hecho fue protagonizado por un Audi A1 y, de acuerdo con las primeras versiones, no tendría relación con el siniestro anterior.

El Audi habría sido embestido por otro vehículo que escapó del lugar antes de que pudiera ser identificado. Las circunstancias de ambos episodios son investigadas para determinar cómo ocurrieron.