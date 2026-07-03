Córdoba: allanaron Wachitas Bar, donde trabajaban las dos mujeres conectadas al femicidio de Agostina Vega
Mientras tanto, la Justicia de Córdoba resolvió trasladar al penal de Cruz del Eje a los principales sospechosos, Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.
La Justicia de Córdoba ordenó para este viernes un allanamiento en el local de Wachitas Bar, el antro donde trabajaron Marianela Palmero y Soledad Andreani, las dos mujeres involucradas en la investigación por el femicidio de Agostina Vega.
Andreani está detenida en calidad de presunta encubridora del femicidio de la adolescente de 14 años porque le prestó su auto a Claudio Barrelier, el principal acusado, para que se deshiciera del cuerpo durante la mañada del lunes 25 de mayo.
Por su parte Palmero, que es pareja de Claudio Barrelier, está imputada como encubridora por negar todo conocimiento de lo que ocurrió en la noche del 24 de mayo en su domicilio del barrio Cofico de Córdoba.
La Justicia de Córdoba logró determinar que Palmero se encontraba con su hija en la casa mientras Claudio Barrelier y el inquilino Osvaldo Fassetta atacaban a Agostina Vega.
Barrelier y Fassetta fueron trasladados este viernes por la madrugada al penal de Cruz del Eje por orden del fiscal Raúl Garzón tras ser imputados con prisión preventiva.
Cerca del mediodía de este viernes efectivos policiales allanaron el local Wachitas Bar, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 500, por orden de la Fiscalía de 1° Turno.
El bar estaba clausurado hacía varias semanas, pero éste viernes fue la primera vez que los investigadores ingresaron a buscar pruebas.
Más tarde el fiscal Garzón explicó al sitio La Voz de Córdoba que "cuando aparecen posibles delitos vinculados a menores, narcotráfico o integridad sexual, se derivan para que ninguna hipótesis quede sin investigar", en referencia al trasfondo de lo que puede haber ocurrido en ese establecimiento.
Aunque la Justicia de Córdoba no descartó las dudas sobre posibles episodios de tráfico de drogas o trata de personas con fines de explotación sexual dentro del bar, dos escenarios que estarían en línea con las declaraciones de Andreani, Garzón se centró en las hipótesis sobre el femicidio de Agostina Vega que tienen a Claudio Barrelier como único atacante, con todo un sistema a su alrededor para ayudarle a esconder el crimen.
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