Córdoba: allanaron Wachitas Bar, donde trabajaban las dos mujeres conectadas al femicidio de Agostina Vega

Cerca del mediodía de este viernes efectivos policiales allanaron el local Wachitas Bar, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 500, por orden de la Fiscalía de 1° Turno.

El bar estaba clausurado hacía varias semanas, pero éste viernes fue la primera vez que los investigadores ingresaron a buscar pruebas.

Más tarde el fiscal Garzón explicó al sitio La Voz de Córdoba que "cuando aparecen posibles delitos vinculados a menores, narcotráfico o integridad sexual, se derivan para que ninguna hipótesis quede sin investigar", en referencia al trasfondo de lo que puede haber ocurrido en ese establecimiento.

Aunque la Justicia de Córdoba no descartó las dudas sobre posibles episodios de tráfico de drogas o trata de personas con fines de explotación sexual dentro del bar, dos escenarios que estarían en línea con las declaraciones de Andreani, Garzón se centró en las hipótesis sobre el femicidio de Agostina Vega que tienen a Claudio Barrelier como único atacante, con todo un sistema a su alrededor para ayudarle a esconder el crimen.