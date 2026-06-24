Quilmes: atraparon a una viuda negra que trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
La mujer estaba de baja por licencia psiquiátrica pero desvalijó a un hombre de 64 años que reside en Quilmes. La atraparon por el sistema de vigilancia.
Las autoridades detuvieron este miércoles a una mujer que fue acusada de ser viuda negra y de haber drogado a un hombre hace dos meses para desvalijarle la casa en Quilmes. Tanto la entrada como la salida de la sospechosa quedaron registradas por las cámaras de seguridad del edificio donde reside la víctima.
En un insólito giro de la causa, los investigadores policiales identificaron a la viuda negra como una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuya identidad trascendió sólo como "Lucía", de 31 años.
Personal de la UFIJ N°2 del Departamento Judicial de Quilmes realizó este miércoles un allanamiento en la casa de Lucía, en Ezeiza, donde la mujer se encontraba recluida tras pedir licencia psiquiátrica en su trabajo.
Apenas dos meses atrás, el 26 de abril, Lucía había salido a comer con su víctima más reciente, un hombre de 64 a quien conoció a través de una aplicación de citas.
Las imágenes de la viuda negra que trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria
La agente y su galán salieron a comer y durante la madrugada entraron al departamento de él, en Quilmes. Sólo ella emergió de la vivienda poco después, con los objetos de valor de la víctima.
Mientras tanto, el hombre fue víctima de una intoxicación por una bebida adulterada y necesitó asistencia médica al día siguiente.
Efectivos de la Policía bonaerense allanaron la casa de Ezeiza en el que quedó detenida la viuda negra, y donde se secuestraron elementos de relevancia para la causa, como cuatro teléfonos celulares, seis relojes de alta gama para caballeros, perfumes y dos valijas que pertenecían también a sus víctimas anteriores.
Los efectivos policiales también encontraron controles remotos, llaves de una casa y vestimenta femenina vinculada al hecho, así como elementos que tienen que ver con el uniforme de la agente de la PSA, lo que será enviado a los peritos para su análisis.
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