Quilmes: atraparon a una viuda negra que trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La agente y su galán salieron a comer y durante la madrugada entraron al departamento de él, en Quilmes. Sólo ella emergió de la vivienda poco después, con los objetos de valor de la víctima.

Mientras tanto, el hombre fue víctima de una intoxicación por una bebida adulterada y necesitó asistencia médica al día siguiente.

viuda negra lucia PSA

Efectivos de la Policía bonaerense allanaron la casa de Ezeiza en el que quedó detenida la viuda negra, y donde se secuestraron elementos de relevancia para la causa, como cuatro teléfonos celulares, seis relojes de alta gama para caballeros, perfumes y dos valijas que pertenecían también a sus víctimas anteriores.

Los efectivos policiales también encontraron controles remotos, llaves de una casa y vestimenta femenina vinculada al hecho, así como elementos que tienen que ver con el uniforme de la agente de la PSA, lo que será enviado a los peritos para su análisis.