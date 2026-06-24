Misterio en Chaco: encontraron a un hombre asesinado a puñaladas y detuvieron a una mujer

hombre asesinado chaco En la escena se encontraron dos cuchillos

Durante la inspección del domicilio, los investigadores secuestraron dos cuchillos tipo serrucho con manchas de sangre y una moto. Los elementos fueron considerados de interés para la causa y reforzaron la hipótesis de un homicidio cometido con arma blanca.

Asesinato en Chaco: detuvieron a una mujer

hombre asesinado chaco La mujer fue detenida, señalada como la principal sospechosa

A partir de testimonios recabados y de diversas tareas investigativas realizadas en las horas siguientes al hallazgo del cuerpo, los policías lograron identificar a una mujer de 28 años, quien fue señalada como la principal sospechosa del homicidio. Tras su localización, fue trasladada a la comisaría y notificada formalmente de su detención.

Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la ciudad y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.

Los investigadores trabajan para reconstruir qué sucedió en las horas previas al crimen, cómo ocurrió el hecho y cuál era el presunto vínculo entre la detenida y la Ramírez.