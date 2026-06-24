Misterio en Chaco: encontraron a un hombre asesinado a puñaladas y detuvieron a una mujer
Miguel Valentín Ramírez, de 64 años, fue encontrado sin vida en una casa de Pampa del Indio. En la escena secuestraron dos cuchillos.
Un hombre de 64 fue encontrado muerto con varias puñaladas en el interior de su casa ubicada en la localidad de Pampa del Indio, provincia de Chaco. En la escena se secuestraron dos cuchillos y se llevó a cabo la detención de una mujer de 28 años, señalada como principal sospechosa del crimen.
La víctima fue identificada como Miguel Valentín Ramírez. El hecho se descubrió el martes cerca de las 10.30 en su domicilio ubicado en el barrio Eva Perón, luego de que un grupo de vecinos alertara a la policía sobre la ausencia del hombre.
Tras el aviso, personal de la Comisaría de Pampa del Indio se dirigió de inmediato hasta el domicilio. Al llegar al lugar constataron que Ramírez presentaba varias puñaladas y que ya no tenía signos vitales.
En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, desde donde se ordenó una serie de actuaciones para esclarecer el hecho, entre ellas, que la escena donde se encontró el cuerpo fuera preservada para permitir el trabajo de los peritos.
Del procedimiento participaron efectivos policiales locales, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y especialistas forenses, quienes realizaron las tareas de relevamiento y levantamiento de pruebas.
Durante la inspección del domicilio, los investigadores secuestraron dos cuchillos tipo serrucho con manchas de sangre y una moto. Los elementos fueron considerados de interés para la causa y reforzaron la hipótesis de un homicidio cometido con arma blanca.
Asesinato en Chaco: detuvieron a una mujer
A partir de testimonios recabados y de diversas tareas investigativas realizadas en las horas siguientes al hallazgo del cuerpo, los policías lograron identificar a una mujer de 28 años, quien fue señalada como la principal sospechosa del homicidio. Tras su localización, fue trasladada a la comisaría y notificada formalmente de su detención.
Por otro lado, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la ciudad y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias de la muerte.
Los investigadores trabajan para reconstruir qué sucedió en las horas previas al crimen, cómo ocurrió el hecho y cuál era el presunto vínculo entre la detenida y la Ramírez.
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