Caso Jeremías Monzón: seguirá detenida la madre de la joven que encabezó el asesinato en Santa Fe

"Ayudó a los menores a destruir pruebas", reveló la madre de Jeremías.

Juárez seguirá alojada en un penal de mujeres en Rosario, desde donde este miércoles participó vía Zoom de la audiencia.

Los acusados de apuñalar al menos 20 veces a Jeremías son dos varones, de 14 y 15 años, y la hija de Juárez, que tiene 16 y era la novia del adolescente y lo llevó engañado a un depósito vacío que está ubicado frente a la cancha de Colón de Santa Fe.

La adolescente de 16 años está retenida en un centro de régimen cerrado para menores, pero los otros chicos fueron declarados inimputables, por lo que solo están bajo seguimiento de organismos de niñez de Santa Fe.

Jeremías Monzón fue asesinado el 18 de diciembre pasado en uno de los cuartos del depósito abandonado y estuvo cuatro días desaparecido hasta que alguien encontró su cuerpo en el mismo lugar donde murió.

Con el paso de los días se viralizó un video del crimen, lo que prueba el ensañamiento, la premeditación y la alevosía con la que actuaron.