Caso Loan Danilo Peña: Laudelina no volverá a declarar

Sin embargo, luego de confirmarse su traslado, Laudelina cambió de parecer y decidió no declarar nuevamente.

“Laudelina declinó la voluntad de mentir y será trasladada a Mendoza”, informó abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallegos, en una entrevista con Radio 10.

El 29 de junio Laudelina se había presentado ante la Justicia provincial de Corrientes y había asegurado que Carlos Pérez y María Victoria Caillava - dos de los principales sospechosos - habían atropellado a Loan.

Luego, la mujer se retractó y sostuvo que su declaración había sido manipulada y coaccionada por su entonces abogado: “Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi”, expresó Laudelina pero amplió: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba... yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos”.

Por qué trasladan a Laudelina a Mendoza

El pedido de traslado fue presentado por el director General de Régimen Correccional, quien argumentó la petición por “razones de seguridad” así como también posibles “riesgos y necesidades” asociados al perfil criminal de la imputada.

“Luego de un exhaustivo análisis en materia de contexto de encierro y las consideraciones vertidas anteriormente, esta instancia considera acertado que la misma sea trasladada hacia otro Establecimiento penitenciario de esta repartición, acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”, sostiene el escrito presentado a la jueza, según publicó Infobae.

Estaba previsto que Laudelina ampliara su declaración este jueves vía Zoom desde el penal de Ezeiza, pero cuando se confirmó su traslado, la acusada solicitó no volver a declarar.