Córdoba: clausuraron una conocida mueblería y una gomería por tirar basura a la vía pública
La Municipalidad decidió aplicar sanciones preventivas. Los operativos se realizaron en Alta Córdoba y Villa Revol.
Una conocida mueblería y una gomería de la ciudad de Córdoba fueron clausuradas por infracciones ambientales luego de que se descubriera que arrojaban basura y residuos a la vía pública y terrenos en baldíos.
Los operativos se llevaron a cabo en los barrios Alta Córdoba y Villa Revol, donde se constataron maniobras prohibidas de descarte de materiales industriales.
El cierre preventivo de los dos establecimientos fue llevado a cabo por la Municipalidad de Córdoba a través del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular.
Clausuran una conocida mueblería en Córdoba
Uno de los comercios clausurados es una mueblería ubicada sobre la calle General Paz al 2952, en el corazón de barrio Alta Córdoba. En este sitio, los inspectores municipales corroboraron el arrojo de 21 bolsas de consorcio depositadas irregularmente en la vereda del local.
El contenido de la basura consistía principalmente en recortes de goma espuma, telas de tapicería y restos de madera provenientes de la actividad comercial. A su vez, dentro de los bultos se encontró documentación interna del negocio que permitió certificar la procedencia de los residuos.
En paralelo, producto del operativo se pudo comprobar que la mueblería carecía de la inscripción en el Registro Único de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos. Esta falta constituye una violación directa a las modalidades fijadas por la Ordenanza 12.648.
Daño al medio ambiente y riesgo sanitario
Otro operativo se llevó a cabo en una gomería situada sobre la calle Malagueño al 1.350, en el barrio Villa Revol. El local se ubica dentro del estacionamiento de un centro comercial de esa zona de la ciudad de Córdoba.
La intervención municipal se activó a partir de la denuncia de un vecino que alertó sobre la irregularidad que afectaba a la zona de la transitada avenida Richieri.
Durante el allanamiento, se comprobó el arrojo sistemático de residuos y cubiertas en desuso en un baldío ubicado a una cuadra del comercio. Según señalaron las autoridades que participaron de la fiscalización preventiva, esta acción se realizaba de forma "desaprensiva".
El IPA constató que el manejo de estos residuos no cumplía con los estándares de seguridad ambiental requeridos. Desde el organismo advirtieron que la acumulación de cubiertas en desuso representa un riesgo sanitario, especialmente por la acumulación de agua y la proliferación de insectos.
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