Córdoba: clausuraron una conocida mueblería y una gomería por tirar basura a la vía pública

El contenido de la basura consistía principalmente en recortes de goma espuma, telas de tapicería y restos de madera provenientes de la actividad comercial. A su vez, dentro de los bultos se encontró documentación interna del negocio que permitió certificar la procedencia de los residuos.

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En paralelo, producto del operativo se pudo comprobar que la mueblería carecía de la inscripción en el Registro Único de Grandes Generadores de Residuos Sólidos Urbanos. Esta falta constituye una violación directa a las modalidades fijadas por la Ordenanza 12.648.

Daño al medio ambiente y riesgo sanitario

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Otro operativo se llevó a cabo en una gomería situada sobre la calle Malagueño al 1.350, en el barrio Villa Revol. El local se ubica dentro del estacionamiento de un centro comercial de esa zona de la ciudad de Córdoba.

La intervención municipal se activó a partir de la denuncia de un vecino que alertó sobre la irregularidad que afectaba a la zona de la transitada avenida Richieri.

Durante el allanamiento, se comprobó el arrojo sistemático de residuos y cubiertas en desuso en un baldío ubicado a una cuadra del comercio. Según señalaron las autoridades que participaron de la fiscalización preventiva, esta acción se realizaba de forma "desaprensiva".

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El IPA constató que el manejo de estos residuos no cumplía con los estándares de seguridad ambiental requeridos. Desde el organismo advirtieron que la acumulación de cubiertas en desuso representa un riesgo sanitario, especialmente por la acumulación de agua y la proliferación de insectos.