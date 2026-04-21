Causa cuadernos: apareció el empresario que denunció "coacción psicológica" para declarar en el juicio

"La solución que intentamos hacer con mis abogados fue, el día 28 de febrero, en un día antes de mi declaración, fui a una escribanía, y colocamos una nota que era el escrito que iba a presentar en la indagatoria, más otra nota en la que yo decía que lo que yo allí consignaba no era veraz", expresó Rovella en declaraciones reproducidas por el sitio Ámbito.

Ahora, el empresario está listo para separar la paja del trigo: en 2013 se denunció que las compañías Rovella Carranza y Paolini Hnos. S.A. llevaron dinero en dos veces, pero "nunca lo comprobaron y se me sumaron estos cohechos", señaló.

Mientras tanto, Julio José Paolini, presidente de Paolini Hnos., tenía fecha para declarar el 16 de abril ante el (TOCF) N°7.

"Las fechas que se consignan, no estuve en la CABA. Yo no realicé esos pagos a Clarens", declaró Rovella, que también aclaró que "Rovella Carranza nunca tuvo un beneficio de parte de Vialidad Nacional".

Rovella fue sobreseído en los juicios que enfrentó en la provincia de San Luis y rectificó el número de obras que ejecutó entre 2003 y 2015 con Vialidad Nacional: fueron 21, no 35.

"Por último, mi relación con Clarens, a quien conocí en 2009, fue puramente comercial. Necesitábamos de taxis aéreos para poder llegar a las obras y visitarlas", señaló Rovella en referencia al financista Ernesto Clarens.