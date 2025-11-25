Cayeron cuatro jóvenes con más de 60 dosis de drogas sintéticas en Puente Saavedra
Fue durante un control vehicular en el Puente Cabildo. Los detenidos son tres hombres de 24, 24 y 26 años, y una mujer de 25, todos de Mar del Plata.
En un operativo por el fin de semana largo, la Patrulla de Control de Accesos de la Policía de la Ciudad detuvo a cuatro hombres que viajaban en un Volkswagen Bora durante un control vehicular en el Puente Saavedra, donde se secuestraron más de 60 dosis de distintas sustancias ilegales, entre ellas tusi, éxtasis y marihuana.
El procedimiento se realizó este lunes cuando los oficiales detuvieron la marcha del vehículo y advirtieron el evidente nerviosismo del conductor, junto con un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y en presencia de testigos, se procedió a la requisa del rodado.
Debajo del asiento del conductor se hallaron tres gramos de tusi, dos gramos de cristales, tres gramos de picadura de marihuana y cincuenta y cinco pastillas de éxtasis.
Los detenidos son tres hombres de 24, 24 y 26 años, y una mujer de 25, todos domiciliados en la ciudad de Mar del Plata. Los cuatro quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. María Milagro Pauls. En tanto las sustancias fueron secuestradas para su análisis y las actuaciones continúan bajo la intervención judicial correspondiente.
La “Patrulla de Control de Accesos” monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.
Esta fuerza trabaja de manera coordinada con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que abarca el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y la red de cámaras de videovigilancia del distrito, y colaboró en la baja del 28 por ciento del delito de robo en territorio porteño durante los primeros 11 meses de 2025.
Lo detuvieron por exceso de velocidad y descubrieron más de 100 dosis de distintas drogas
Una inspección de rutina terminó desembocando en un hallazgo de más de 100 dosis de distintas drogas. Todo empezó con una infracción por circular a alta velocidad y, poco después, concluyó con la detención de un hombre de 45 años oriundo de la provincia de Santa Cruz. El control se realizó sobre la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 45, a la altura de Colonia Caroya.
Durante un control de Policía Caminera de Córdoba realizado este domingo por la mañana, el foco recayó en una Toyota Hilux que zigzagueaba a 123 kilómetros porr hora, y destacaba por portar un enganche trasero, hechos que motivaron la detención del vehículo.
Al aproximarse al rodado, los agentes policiales percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía desde el interior, por lo que le pidieron al conductor que descienda de la camioneta para poder inspeccionarla.
Al realizar la revisión completa de la Toyota Hilux, los agentes constataron la presencia de más de 100 dosis de estupefacientes, entre ellos se encontraban una bolsa mediana tipo Ziploc que contenía cuatro paquetes más pequeños con 100 pastillas rosas en forma triangular con la inscripción “Balenciaga”, una sustancia pulverulenta rosa, otra sustancia blanca cristalizada y una bolsa con un marrón cristalizado.
Además, el hallazgo incorporó otros elementos vinculados al fraccionamiento y consumo de las drogas, como tres cigarrillos de marihuana, papeles de seda para liar, diez picadores metálicos y un teléfono celular Motorola.
