Cayó en Río Negro una joven acusada de actuar como "viuda negra" y huir con más de $5.000.000
La sospechosa, de apenas 20 años, estaba prófuga tras dos golpes en Núñez y Caballito. La interceptaron en Choele Choel y quedó a disposición judicial.
La trama que rodea a una presunta “viuda negra” volvió a quedar en el centro de la escena luego de que una joven de 20 años, buscada por dos asaltos en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente fuera ubicada y detenida en la localidad rionegrina de Choele Choel.
La investigación, iniciada a partir de dos episodios cometidos bajo un mismo patrón de seducción, drogas y robo, derivó en un operativo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, con base en el trabajo realizado por la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez.
De acuerdo con la acusación, la señalada utilizaba redes sociales para establecer contacto con los hombres a los que elegía como blancos. Tras coordinar una cita, los seducía, los hacía beber y luego los dejaba inconscientes mediante la administración de sedantes. Con las víctimas indefensas, ingresaba a los domicilios y se llevaba todo lo que pudiera tener valor. Esa mecánica se repitió en ambos hechos investigados y permitió trazar el recorrido que terminó con su caída en el sur del país.
El primer episodio tuvo lugar el 8 de abril en Núñez. Según la denuncia, la imputada drogó a su víctima durante un encuentro y aprovechó la situación para sustraer dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, elementos del hogar y hasta herramientas de comunicación.
En aquella ocasión, el hombre perdió el conocimiento después de beber, y al despertar descubrió que faltaban $150 mil, un teléfono celular, auriculares inalámbricos, electrodomésticos de cocina, dos valijas, un CPU, dos handies y una filmadora, tal como quedó asentado en el expediente.
El segundo golpe ocurrió el 30 de mayo en el barrio de Caballito y dejó un perjuicio aún mayor. La acusada se llevó un botín estimado en US$4.000, además de múltiples objetos electrónicos, accesorios, prendas y joyas. Pero el daño no terminó ahí: también logró ingresar a la billetera virtual del damnificado y realizar compras y transferencias por más de $5,5 millones.
Este hecho, ocurrido en un domicilio de Pujol al 900, incluyó el robo de dos celulares, una notebook, una guitarra eléctrica con funda, aros de oro, un reloj, varias prendas y un perfume, entre otros elementos detallados por la víctima.
Tras fugarse, la joven se trasladó a Río Negro, donde finalmente fue localizada y detenida. Ayer fue indagada por la magistrada a cargo del caso y negó categóricamente todos los cargos que se le imputan. Sin embargo, permanece alojada en la subcomisaría 71 de la Policía de Río Negro, mientras se define si será enviada a juicio oral por los hechos que la tienen en la mira.
