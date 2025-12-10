Cayó en Río Negro una joven acusada de actuar como "viuda negra" y huir con más de $5.000.000

El segundo golpe ocurrió el 30 de mayo en el barrio de Caballito y dejó un perjuicio aún mayor. La acusada se llevó un botín estimado en US$4.000, además de múltiples objetos electrónicos, accesorios, prendas y joyas. Pero el daño no terminó ahí: también logró ingresar a la billetera virtual del damnificado y realizar compras y transferencias por más de $5,5 millones.

Este hecho, ocurrido en un domicilio de Pujol al 900, incluyó el robo de dos celulares, una notebook, una guitarra eléctrica con funda, aros de oro, un reloj, varias prendas y un perfume, entre otros elementos detallados por la víctima.

Tras fugarse, la joven se trasladó a Río Negro, donde finalmente fue localizada y detenida. Ayer fue indagada por la magistrada a cargo del caso y negó categóricamente todos los cargos que se le imputan. Sin embargo, permanece alojada en la subcomisaría 71 de la Policía de Río Negro, mientras se define si será enviada a juicio oral por los hechos que la tienen en la mira.