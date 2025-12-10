Quién es Lidia, la joven de 20 años capturada en Río Negro por "viuda negra"

viuda negra

En esa denuncia la víctima informó que el 2 de abril pasado invitó a Lidia L. a su casa en el barrio porteño de Núñez para una cita, como ya había ocurrido en otras ocasiones durante el año.

Pero en esa oportunidad, Lidia pasó la noche y al día siguiente le sirvió un vaso de Fernet con Coca a su anfitrión que lo dejó inconsciente durante siete horas, entre las 13 y las 20.

Según supo el fiscal José Campagnoli, que investiga la causa, Lidia tuvo tiempo de sobra para llevarse un iPhone 11, una juguera, una licuadora, una cámara de filmación Sony, el CPU de una computadora y $ 150.000 en efectivo, además de las compras online que logró hacer antes de ser atrapada.

La víctima explicó que Lidia le ofreció devolverle sus cosas, pero a cambio de un pago de $ 1.500.000, como si fuera una suerte de rescate.

El caso quedó en manos de la jueza Angeles Maiorano, titular del Juzgado N°49 de la Ciudad de Buenos Aires, que emitió la orden de captura a nivel nacional.

choele choel

Conforme avanza la causa la justicia determinó que Lidia podría estar vinculada a otro caso similar denunciado en mayo de este año por un hombre residente en Caballito.

En ese caso, el joven que la denunció dijo que mantenían una relación informal, que habían tenido una cita en su casa y que Lidia lo drogó para robarle 4.000 dólares, una guitarra eléctrica, un par de aros de oro y más de $ 5.000.000 de su billetera virtual.