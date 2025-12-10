Quién es Lidia, la joven de 20 años capturada en Río Negro por "viuda negra"
La atraparon en Río Negro por sus andanzas en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía pedido de captura y por eso quería esconderse en la casa de sus padres.
Lidia L. podría ser la "viuda negra" que busca la justicia porteña. Por de pronto, la joven de 20 años quedó detenida en las últimas horas tras ser ubicada en la provincia de Río Negro, a donde se había ido a esconder de las autoridades.
La historia de Lidia se convirtió en viral a través de un reel con 5 millones de reproducciones, pero comenzó con un halo de misterio: una chica de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, decide irse a vivir a Buenos Aires. Pero en el cambio de vida adoptó un modus operandi delictivo.
Para cuando efectivos de la Policía de Río Negro dieron con ella, la joven estaba de regreso en la casa de sus padres en un intento por esconderse de la Justicia.
Pero ahí la encontraron ylos efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) General Roca, quienes la detuvieron y trasladaron a la Comisaría Vecinal 12A, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue indagada por primera vez y negó todas las acusaciones en su contra.
Tal sería la versión resumida de cómo la joven fue denunciada con nombre y apellido en abril de este año por un hombre a quien habría drogado para desvalijarle la casa.
En esa denuncia la víctima informó que el 2 de abril pasado invitó a Lidia L. a su casa en el barrio porteño de Núñez para una cita, como ya había ocurrido en otras ocasiones durante el año.
Pero en esa oportunidad, Lidia pasó la noche y al día siguiente le sirvió un vaso de Fernet con Coca a su anfitrión que lo dejó inconsciente durante siete horas, entre las 13 y las 20.
Según supo el fiscal José Campagnoli, que investiga la causa, Lidia tuvo tiempo de sobra para llevarse un iPhone 11, una juguera, una licuadora, una cámara de filmación Sony, el CPU de una computadora y $ 150.000 en efectivo, además de las compras online que logró hacer antes de ser atrapada.
La víctima explicó que Lidia le ofreció devolverle sus cosas, pero a cambio de un pago de $ 1.500.000, como si fuera una suerte de rescate.
El caso quedó en manos de la jueza Angeles Maiorano, titular del Juzgado N°49 de la Ciudad de Buenos Aires, que emitió la orden de captura a nivel nacional.
Conforme avanza la causa la justicia determinó que Lidia podría estar vinculada a otro caso similar denunciado en mayo de este año por un hombre residente en Caballito.
En ese caso, el joven que la denunció dijo que mantenían una relación informal, que habían tenido una cita en su casa y que Lidia lo drogó para robarle 4.000 dólares, una guitarra eléctrica, un par de aros de oro y más de $ 5.000.000 de su billetera virtual.
