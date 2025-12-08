Operativo en Río Negro: buscan a un hombre que se metió al Arroyón para salvar a su hijo
El niño fue rescatado con vida y continúa la intensa búsqueda en el Arroyón, un sector no habilitado por su peligrosidad.
La ciudad de Allen, en Río Negro, vive horas de enorme tensión desde la tarde del sábado, cuando un hombre de 34 años desapareció en las aguas del Arroyón, en la zona de La Puntilla, tras lanzarse para rescatar a su hijo. El episodio ocurrió en un tramo conocido por la fuerza de la corriente, lo que explica por qué, en apenas segundos, el hombre fue empujado hacia una zona más profunda y rápidamente se perdió de vista.
Su hijo, gracias a la intervención espontánea de quienes se encontraban cerca, logró ser rescatado a tiempo, pero el padre no consiguió salir por sus propios medios. Desde el primer aviso, equipos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios se desplegaron a lo largo del curso del agua para iniciar un operativo que sigue activo y que demanda recursos, coordinación y un seguimiento constante del terreno.
Según precisó Omar Martín, director de Defensa Civil del Municipio de Allen, el trabajo se concentra “en distintos puntos del curso del agua a medida que avanza la tarde”, con grupos que van turnándose para extender la búsqueda hasta el último tramo de luz disponible. La comunidad, profundamente afectada, acompaña a los familiares del hombre, que permanecen en la zona con la esperanza de recibir novedades.
El rastrillaje se desarrolla tanto desde la orilla como dentro del agua, con herramientas específicas que permiten revisar sectores complejos donde la corriente suele arrastrar elementos hacia zonas bajas o remolinos. Bomberos y personal municipal establecieron puntos fijos de observación y avanzan de manera sistemática, mientras vecinos colaboran señalando posibles variaciones en el cauce ocurridas en días recientes.
El despliegue incluye comunicaciones permanentes entre los equipos para cubrir la mayor cantidad de metros posibles sin interrupciones. Desde el municipio insistieron en que el Arroyón no se encuentra habilitado para actividades recreativas, una advertencia que se reitera cada temporada debido al riesgo que representa. El balneario municipal, además, está cerrado este verano porque aún no se encuentra disponible el servicio de guardavidas.
“Sólo cuando comienza la temporada se habilita la presencia de guardavidas y se reabre el balneario”, recordó Martín en diálogo con LMNeuquén, subrayando que la presencia de personas en zonas no autorizadas del río aumenta la posibilidad de incidentes como el ocurrido. Mientras cae la tarde en Allen, la búsqueda continúa en medio de un clima de preocupación y silencio expectante.
Familiares, amigos y vecinos permanecen junto al agua, aferrados a la esperanza de que el operativo arroje resultados positivos. Las autoridades renovaron el llamado a respetar las restricciones vigentes, especialmente en sectores como La Puntilla, donde la combinación de corrientes fuertes y ausencia de control convierte cualquier ingreso al agua en una situación de riesgo extremo.
