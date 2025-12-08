Operativo en Río Negro: buscan a un hombre que se metió al Arroyón para salvar a su hijo

“Sólo cuando comienza la temporada se habilita la presencia de guardavidas y se reabre el balneario”, recordó Martín en diálogo con LMNeuquén, subrayando que la presencia de personas en zonas no autorizadas del río aumenta la posibilidad de incidentes como el ocurrido. Mientras cae la tarde en Allen, la búsqueda continúa en medio de un clima de preocupación y silencio expectante.

Familiares, amigos y vecinos permanecen junto al agua, aferrados a la esperanza de que el operativo arroje resultados positivos. Las autoridades renovaron el llamado a respetar las restricciones vigentes, especialmente en sectores como La Puntilla, donde la combinación de corrientes fuertes y ausencia de control convierte cualquier ingreso al agua en una situación de riesgo extremo.