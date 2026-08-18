Cerró su café de especialidad en medio de la crisis de consumo y se despidió con un sentido mensaje
Aníbal le puso todos los ingredientes correctos a la taza perfecta, pero después de dos años de emprender en Puerto Madryn llegó a su fin la empresa.
"Hoy fue nuestro último café. Gracias a cada persona que alguna vez entró, se sentó, pidió un café, se quedó un rato o simplemente pasó por Poltrack", anunció Aníbal, el dueño de la cafetería que funcionó hasta el sábado pasado en Puerto Madryn y cerró en el contexto de una crisis de consumo impulsada no sólo por el congelamiento de salarios sino también por la inflación sostenida.
Poltrack abrió sus puertas en junio de 2024 con una oferta de tortas, bocadillos salados y café de especialidad, mezclada con poesía, literatura, música y un ambiente descontracturado.
Dos años más tarde, y como ocurrió con decenas de emprendimientos en la gastronomía, la cafetería quedó en el medio de una crisis de consumo que obligó a los emprendimientos -y hasta a las cadenas con años de trayectoria- a reformular sus ofertas y modelos de negocio.
Pero, a diferencia de otras marcas, la cafetería en el local de 25 de Mayo y 9 de Julio, en Puerto Madryn, bajó la persiana y mantener el gusto dulce hasta el final.
"Fuimos escenario de muchos buenos momentos: un encuentro esperado, una pausa en medio del día, de una primera cita, de una merienda con amigos, de un café compartido con alguien especial. Y quizás eso sea lo más lindo que nos queda... Gracias a todos los que se pusieron el delantal desde el comienzo y al equipo que la remó hasta el final", expresaron el sábado pasado.
"El café adquirirá una nueva forma, continuará con otros aires pero seguirá siendo la esquina que nos recuerde que no hace falta ir tan apurados por la vida, a veces hace falta frenar, regalarse una pausa, y seguir", expresó Aníbal flanqueado por sus colaboradoras en una foto final, si acaso como una imagen feliz en medio de la despedida.
"Lo mejor está allá adelante amigos, sigamos. Les deseamos siempre buenos momentos de café", auguró.
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