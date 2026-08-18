Cerró su café de especialidad en medio de la crisis de consumo y se despidió con un sentido mensaje

"El café adquirirá una nueva forma, continuará con otros aires pero seguirá siendo la esquina que nos recuerde que no hace falta ir tan apurados por la vida, a veces hace falta frenar, regalarse una pausa, y seguir", expresó Aníbal flanqueado por sus colaboradoras en una foto final, si acaso como una imagen feliz en medio de la despedida.

"Lo mejor está allá adelante amigos, sigamos. Les deseamos siempre buenos momentos de café", auguró.