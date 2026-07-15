Cerró su tienda después de 10 años por la baja del consumo: "Intentamos bancarlo pero ya es insostenible"
La encargada del local dio la noticia con un mensaje honesto, concreto y frontal en el que no escondió su preocupación por la situación de los consumidores.
"¿Dónde está la plata de los trabajadores?", se preguntaba hace unos meses Estefanía desde su cuenta personal de Tik Tok al notar la caída estrepitosa del consumo, que había dejado en crisis a tiendas como la suya, Paranoid Rockeria, en una galería de La Plata.
La respuesta no llegó a tiempo, y la semana pasada la joven compartió la noticia del cierre de su local, Paranoid Rockeria.
"Luego de 10 hermosos años y debido al bajo consumo que golpea a miles de comerciantes, cerramos nuestro local de 47. La Plata. Intentamos bancarlo pero ya es insostenible", anunció la joven.
"Gracias a todxs lxs que hicieron posible que exista Paranoid", agregó tras adelantar que se encargaría de avisar cuáles serán sus próximos pasos.
Paranoid había desarrollado un estilo propio con productos vinculados al mundo del arte, la música y la moda, pero no alcanzó para sobrevivir a la caída del consumo.
El próximo paso, avisó hace dos días, será liquidar el stock a través del comercio electrónico.
"Jueves y viernes estuvimos con Vane vaciándolo. Estuvimos dos días terribles, que no paramos. Quería confirmar que el local de 47 ya está cerrado. Toda esa mercadería la traje a mi casa. La idea es sacarle foto a todo y subirlo a la tienda online a precios más accesibles, y activar envíos en el día", contó Estefanía.
Hace apenas un par de meses Estefanía comentaba en su perfil de Tik Tok que ni todo el empeño del mundo podía contra la sequía de compradores.
"Tengo un montón de herramientas de trabajo con las que produzco cosas para el local y que aún así estamos en la mie...", protestaba en un video que generó bastante repercusión en sus redes sociales, como Instagram.
"¿Dónde está la plata de los trabajadores? Porque esto está seco, total", señaló.
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