Cerró su tienda después de 10 años por la baja del consumo: "Intentamos bancarlo pero ya es insostenible"

El próximo paso, avisó hace dos días, será liquidar el stock a través del comercio electrónico.

"Jueves y viernes estuvimos con Vane vaciándolo. Estuvimos dos días terribles, que no paramos. Quería confirmar que el local de 47 ya está cerrado. Toda esa mercadería la traje a mi casa. La idea es sacarle foto a todo y subirlo a la tienda online a precios más accesibles, y activar envíos en el día", contó Estefanía.

Hace apenas un par de meses Estefanía comentaba en su perfil de Tik Tok que ni todo el empeño del mundo podía contra la sequía de compradores.

"Tengo un montón de herramientas de trabajo con las que produzco cosas para el local y que aún así estamos en la mie...", protestaba en un video que generó bastante repercusión en sus redes sociales, como Instagram.

"¿Dónde está la plata de los trabajadores? Porque esto está seco, total", señaló.