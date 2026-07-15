Derrumbe del consumo: otra avícola en crisis parará su producción y enciende la alarma entre los trabajadores
La empresa está pagando sueldos en cuotas y busca reestructurar su deuda en un contexto derrumbre del consumo y pérdida de mercados de exportación.
La política de licuación de salarios del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, derrumbaron los niveles de consumo hasta pisos nunca antes vistos y el impacto en la producción local es profunda. En lo que va de la gestión libertaria ya cerraron cerca de 30 mil empresas y se destruyeron más de 300 mil puestos de trabajo formales.
En ese camino las historias de crisis en las empresas argentinas se apilan unas sobre otras. Y aunque las más perjudicadas son las pymes, la debacle alacanza también a las más grandes y ahora es el turno de una de las mayores alimenticias del país: Granja Tres Arroyos.
La empresa, que supo ser la mayor procesadora de pollos del país, negocia una reestructuración de deuda con sus acreedores en medio de la tormenta perfecta que enfrenta y que combina el derrumbe del consumo interno, la pérdida de mercados de exportación y una seguidilla de medidas de ajuste que se extendieron durante los últimos meses en varias de sus plantas.
Frente a este escenario la empresa confirmó este miércoles que la planta de Avex, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, detuvo su actividad por dos semanas. Según indicaron fuentes de la compañía, se trata de “una parada programada por dos semanas” que “se planificó con tiempo suficiente y se coordinó con el personal y el sindicato”. La medida alcanza a los 350 trabajadores de ese establecimiento y fue definida puertas adentro como una parada técnica.
En lo que respecta a los sueldos, desde la empresa remarcaron que la situación salarial no presenta atrasos adicionales a los ya conocidos. “El pago de los sueldos de los empleados no está atrasado sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente al igual que el resto de las plantas pertenecientes a Granja Tres Arroyos”, señalaron.
Derrumbe del consumo
La crisis en Granja Tres Arroyos comenzó en diciembre de 2024, cuando la compañía solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. La empresa atribuyó entonces sus dificultades al impacto de la influenza aviar y a la pérdida del mercado chino, un destino que hasta ese momento representaba una porción sustancial de sus exportaciones y cuyo cierre implicó, para todo el sector, una caída estimada en 160 millones de dólares. El expediente nunca llegó a aprobarse de manera formal a nivel nacional, pero el escenario aceleró los recortes dentro de la compañía.
A ellos se sumó del derrumbe del consumo interno merced de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
En 2024 la empresa cerró su planta de Tristán Suárez y despidió a 200 de los 270 empleados que trabajaban allí. Un año después, en noviembre de 2025, anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y trasladó a los 270 trabajadores que se desempeñaban en ese establecimiento a la planta La China, ubicada a metros de distancia. La estructura productiva del grupo se redujo de manera considerable en poco tiempo: de una dotación cercana a los 7 mil trabajadores y una faena diaria de 700 mil pollos, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen de procesamiento que llegó a caer a cerca de 200 mil aves por día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario